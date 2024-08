¿Cuál es el peso máximo permitido para el equipaje de bodega en vuelos desde y hacia Europa?

Alistar la maleta para un viaje en muchas ocasiones se convierte en todo un proceso, que a veces no resulta fácil y menos si no se tienen en cuenta aspectos que son clave y que para las aerolíneas es determinante, como es el caso del peso.

Las normas indican que los equipajes no deben superar los 158 centímetros lineales de tamaño (alto x largo x ancho) y tampoco los 23 kilos de peso. Si se exceden estos límites, normalmente se aplican cargos adicionales, que las empresas aéreas cobran a los viajeros.

Sin embargo, un caso particular se presenta para el ingreso y salida de los países europeos. Por regulación de equipaje, en vuelos hacia y desde esos destinos no es posible superar el peso de 32 kilogramos por pieza, incluso si se cancela el sobrepeso. Cuando esto sucede, no se puede transportar la maleta, indica información de la compañía Iberia, en su página web.