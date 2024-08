¿Cómo hacer la maleta para que pese menos en el aeropuerto?

A la hora de planear un viaje es determinante tener en cuenta el peso del equipaje para que no se convierta en un dolor de cabeza. Cuando los viajes se realizan en transporte aéreo, existen algunas restricciones que no se deben pasar por alto. En ese sentido, es clave que la maleta no pese más de lo permitido por la aerolínea, pues es posible que en el aeropuerto se deban dejar o desechar artículos, si no se quiere pagar de más.