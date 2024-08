¿En la maleta de mano o en la bodega? Esta es la forma como puede llevar el desodorante en un vuelo

Puede llevar el desodorante en su equipaje

El desodorante es un aliado para la vida diaria de muchas personas, lo cual lo convierte en un elemento que no se puede deje de empacar en un viaje.

Se puede llevar desodorante en el avión mientras no supere los 100 mililitros | Foto: Getty Images

Y sí, el desodorante roll on puede ir muy cerca de usted durante el vuelo, ya que generalmente suele ser de 50 ml como máximo. De esta manera, podrá utilizarlo antes de bajar del avión, para sentirse aún más fresco a su llegada al sitio de su destino.

Su desodorante puede ir en el equipaje que irá en la bodega y de esta forma no contará con ningún tipo de restricción | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Y si pongo el desodorante en el equipaje de bodega?

Si prefiere que su desodorante vaya incluido dentro del equipaje de bodega, no tiene que tener en cuenta las indicaciones anteriores, ya que en este caso no hay límite alguno para estos productos en cuanto a capacidad y podrás meterlo en tu maleta sin preocuparse por sus dimensiones. Aunque siempre es aconsejable decidirse por un formato de viaje o un roll on, para optimizar el espacio de la maleta.