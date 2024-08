Ojo, viajeros; estos son los destinos nacionales más visitados durante el primer trimestre del 2024

“¿Qué le pasa a todo el mundo con Colombia? ¿Alguien me explica qué hay en Colombia? ¿Qué venden? ¿Qué regalan?” , expresó en un clip que desató una ola de comentarios positivos, pues varios usuarios aprovecharon la ocasión para destacar las maravillas del territorio colombiano.

Tanto así que hace apenas unos días se hizo viral en las redes sociales un video de un tiktoker español que, asombrado por la cantidad de viajeros que deciden visitar Colombia, preguntó inquieto qué era lo que ofrecía el país para atraerlos. (Photo by Thomas O'Neill/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images