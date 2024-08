¿Cuál es la mejor temporada del año para viajar a Francia?

Francia, tierra de romance, historia y gastronomía, ofrece una experiencia única en cada época del año. No hay una “mejor” temporada para visitar, sino que cada una tiene su encanto particular , por lo que es importante entender la finalidad de dicha visita, ¿se inclina por el sol y la playa, o prefieres explorar museos bajo un cielo gris?

No obstante, Booking indicó en su portal que la mejor época para viajar a Francia es entre abril y junio y septiembre y noviembre, pues no hay muchas personas y las temperaturas no son extremas como pasa en verano o invierno.