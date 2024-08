¿Cuánto cuesta viajar a Jamaica desde Colombia y qué lugares visitar?

Por su cielo despejado, el sol brillante, un ambiente tranquilo y unas playas de película, Jamaica es un destino que millones de viajeros sueñan con conocer para disfrutar no solo de estos encantos, sino de su hermoso paisaje e interesante cultura.

Además, l as bellezas de la isla combinan muy bien con la calidez de su gente y su amplia oferta turística, centrada en la naturaleza, la historia y sus tradiciones, sin dejar de lado su exquisita gastronomía, entre otras razones por las que, quienes ya conocen este destino caribeño, aseguran que vale la pena visitarlo al menos una vez en la vida.

¿Cuánto cuesta viajar a Jamaica desde Colombia?

Lo primero que deben tener en cuenta los colombianos antes de programar su viaje a Jamaica es que no necesitan visa hasta por treinta días para turismo o negocios, siempre que sean actividades no remuneradas como reuniones, asistencia a eventos, etc.