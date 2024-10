Destinos en los que no se recomienda beber agua de la llave: conozca por qué debería tener precaución

¿El agua que cae del grifo es potable? Esta duda debería tenerla presente todo el tiempo y más aún si es un viajero activo, pues aunque es un recurso que generalmente se encuentra a la mano para hidratarse en cualquier momento, podría representar un riesgo para la salud beberlo si no cuenta con los estándares de sanidad necesarios para poder hacerlo con tranquilidad.

El agua accesible con solo abrir una llave no siempre es buena para el consumo humano, y esto no es precisamente porque sea insegura o pueda estar contaminada, sino porque el cuerpo no está acostumbrado a la calidad de este líquido en territorio ajeno, bien sea ciudad, pueblo, país u otro destino, incluso del mismo lugar de origen.