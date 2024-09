El llamativo turismo en India a través de los colores

Rojo

Como si todas las aves del mundo vivieran en sus alminares, en los hoyos de sus muros, en sus bóvedas. Son los dueños del aire y de los antiguos monumentos de Delhi, pero esto no lo digo yo, no podría. Lo dicen los poetas, que saben de estas cosas. Ellos, al igual que los pájaros, desdeñan la historia y no sienten nostalgia. La conocen a su modo. No es un desaire. También los poetas. Más tarde, a la hora de comer, vuelve el rojo en las diversas salsas de ají, que transforman en llamarada el sabor del tandoori o el queso en salsa picante del paneer; los muchos tipos de frijol, el dahl o la harina de trigo del chapati. Por cierto que Hanuman, el mono gramático, el mico inventor de las palabras y la ortografía, también es rojo.