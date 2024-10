El truco del rompecabezas a la hora de empacar una maleta de viaje

Irse con amigos, con la familia o en pareja siempre resultará un buen plan. Sin embargo, lo que no parece tan agradable es empacar la maleta, si se busca lograr que quepa todo lo que se quiere llevar. Es en ese momento que se debe ser muy estratégico y aplicar trucos que son clave para lograr que todo quede bien y que no se dejen por fuera elementos que resultan imprescindibles.

Asimismo, se tiene que pensar en la maleta como si fuera un cajón y mejor enrollar y no doblar las prendas, aunque hay algunas que no se pueden poner de esta forma. Los vestidos y los jeans se colocan en las esquinas de la maleta. Los zapatos deben llevar las medias adentro con el fin de ganar espacio.

La importancia de la lista

Una de las recomendaciones de los expertos es no empacar cosas que no se usarán. Se debe dejar de un lado el “por si acaso”. Normalmente, no solo no se usan esas prendas, sino que se está agregando peso innecesario a la maleta y no se dejará espacio para las compras. Esta práctica se asocia con el temor a la carencia o al olvido de algo importante.