Hallstatt, el pueblo que ha sido catalogado como el más bello de Austria que sirvió de de inspiración al reino de ‘Frozen’

Hallstatt se encuentra a orillas del lago Hallstatter See , uno de los más bonitos de Austria que cuenta con una vista panorámica espectacular, por lo que ha sido considerada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

Las mejores cosas para hacer en Hallstatt

Es un paseo que no olvidará, pues cada una de sus calles tiene un encanto en particular, por lo que no se cansará de contemplarlas. Sus casitas coloridas de madera con sus balcones llenos de flores dan un contraste con las laderas boscosas.