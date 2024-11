Lo que nunca debería hacer en el asiento de emergencia de un avión

Los peligros de viajar en pantaloneta o falda en un avión, según auxiliares de vuelo. ¿Por qué no hacerlo?

Contexto: Los peligros de viajar en pantaloneta o falda en un avión, según auxiliares de vuelo. ¿Por qué no hacerlo?

Consideraciones que se debe tener en cuenta cuando se van a ocupar los asientos de emergencia

Según la auxiliar de vuelo, lo primero que debe saber alguien que haya optado por adquirir este asiento es que no se permite llevar un bolso o cartera consigo, ni debajo del asiento ni sobre las piernas.

Por otra parte, no se puede llevar un abrigo sobre las piernas. Según explica la azafata, hay dos opciones: “o lo llevas puesto o lo guardas arriba”. En cuanto al uso de los auriculares, señala que no se pueden utilizar, aunque no se esté escuchando música, y los zapatos deben mantenerse puestos en todo momento.