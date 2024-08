Madrid (España), uno de los destinos favoritos de los viajeros: aquí algunas películas que han inmortalizado a la ciudad

Si bien el personaje principal de la película es el sacerdote, el gordo y harapiento metalero es quien produce mayores carcajadas, pues carga sobre sí la inmensa responsabilidad de la comedia española, esa del antihéroe con visos grotescos y a la vez entrañables. El papel es interpretado por Santiago Segura, quien luego escribió, dirigió y protagonizó la saga de cinco películas de Torrente, un policía incompetente y torcido que caricaturiza hasta el tuétano el imaginario ibérico.Si desde Callao nos acercamos, por la Gran Vía, a la Plaza de España, estaremos recorriendo los pasos de decenas de producciones. Una de ellas dio como resultado la escena en la que Eduardo Noriega, César en Abre los ojos (1997), se baja de su coche y no da crédito a sus ojos cuando no ve ni un alma en la Gran Vía .

La escena describe a la perfección el agitado tráfico en la Gran Vía de entonces. Pero si de paseos en coche se tratase, las vías del centro han servido como escenario para ajetreadas persecuciones automotrices en el género de acción. Lo que, sinceramente, adolece The Cold Light of Day (2012) en calidad de guion , lo tiene de sobra en términos de producción visual y al aprovechar las locaciones madrileñas. Sigourney Weaver, villana en el filme, se alterna el papel de perseguidor y perseguido con Henry Cavill, quien actúa como protagonista, a la vez que vuelven trizas varios viaductos de la ciudad.

La hermosa Plaza de la Villa en la Calle Mayor, en la Madrid central de los Austrias, sufre el paso frenético de los dos coches que, sin reparo, descienden a empellones por las escaleras peatonales que de ella llevan a la Calle Segovia. Es la misma plaza donde Pedro Almodóvar rodó la escena de Átame (1990) en la que Antonio Banderas, Ricky, busca heroína en la noche y es perseguido por una jíbara enfadada. También la Puerta de Alcalá —donde el mismo Almodóvar rodó la secuencia para los créditos de Carne trémula (1997)— ve pasar a los rápidos vehículos. La persecución colapsa de manera violenta al pie de La Plaza de Toros de Las Ventas, al noreste por la Calle Alcalá. Las balas de The Cold Light of Day también chocan contra las paredes de la Plaza Mayor, una locación para al menos 50 películas según un estudio hecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Julio Medem, por ejemplo, nos lleva a la Plaza durante un rato en un tono diametralmente distinto: su drama de 1998, Los amantes del círculo polar.

No solo le pertenecen a Almodóvar: las calles de Malasaña también inspiraron a Jim Jarmusch en Limits of control (2009) | Foto: AFP

En Malasaña también nos cruzamos con fotogramas registrados en la película The Limits of Contol (2009), de Jim Jarmusch, una cinta de amores y odios entre su audiencia. En ella, un delincuente de pocas palabras —Isaac de Bankolé— se adentra en las calles del barrio para recibir mensajes en clave de los personajes más extraños. Lo más interesante de ese filme, en cuanto a localización, sin embargo, no ocurre en el centro, es el aprovechamiento visual de uno de los edificios más raros de la ciudad: las Torres Blancas, que no son varias sino una sola, y que asombra a quienes llegan a la urbe por la Avenida América. La edificación, diseñada y construida en la década de los sesenta, pretendía romper con el paisaje.