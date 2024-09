Turismo en Porto Alegre (Brasil): cinco lugares indispensables para conocer

Me encuentro con el diseñador y artista plástico Jackson Brum, quien usa su estudio en Vila Flores como lugar de exhibición para sus pinturas y diseños de interiores. Se siente parte de una comunidad: “La energía de cada uno, incluido mi público, se siente en este lugar. No necesito ni siquiera explicar mi trabajo”. Luego, Ana me lleva al taller Resto Zero —que traduce ‘cero residuos’—, de la artista visual Lu Trento. Desde la terraza la vemos de pie, en el segundo piso, donde debería haber una ventana. Subimos las escaleras y encontramos un lugar repleto de material reciclado. “Lo que la gente refiere como basura nosotros lo llamamos materia prima”.