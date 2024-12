La semana pasada We Work anunció no solo el retiro del tan anunciado IPO sino además la dimisión de su CEO y fundador Adam Nuemanns. Conductas antiéticas con agenda propia, debilidades evidentes en su estilo gerencial, pérdidas constantes que atentan contra el modelo de negocio y sobre todo de crecimiento desmedido, pero sobre todo una vida personal llena de excesos llevó a que la valoración de la empresa cayera de los US$47Bil a cerca de US$32B.

Ya el mercado había dado muestras claras de esto destruyendo la valoración de Theranos (la empresa de análisis de sangre) y del mismo Uber cuya acción ha ido hacia la baja desde su lanzamiento en bolsa entre muchas otras cosas porque el modelo de liderazgo de su fundador iba en contra de todos aquellos valores que hoy premia el mercado.

El problema no es solo que We Work esté dando pérdidas a dos manos (perdidas por cerca de US$900MM este año); es definitivamente todo aquellos que adorna la historia de estos jóvenes líderes que se les sube el éxito a la cabeza, se rodean de la gente que no toca, y cambian de la noche a la mañana todo aquello que los hizo exitosos haciendo gala de su lado oscuro (todos lo tenemos) que en algunos casos no solo es oscuro, es negro.

Los grandes emprendedores, generalmente, tienen debajo de su genialidad dos motivaciones subyacentes: Una gran capacidad por generar resultados y un enorme motivador llamado influencia, es decir una visión de cambio del mundo y sus modelos que es entre otras, y en este orden, lo que atrae a sus colaboradores que lo siguen como parte de un culto sagrado.

Cuando se pierde el foco, es decir, se deja de lado la visión, el elemento unificador se reduce a uno: dinero. Cuando como le pasó a Neumann la semana pasada, se echa al traste también este elemento, y en una noche se pierde cerca del 70% de la valoración, la desbandada no se hace esperar.