El representante de la asociación de usuarios (representa 35.000 de ellos), Daniel Torres (D.T.), explicó que decidieron pararse de esta mesa ante "el desinterés del Ministerio de Educación y las promesas incumplidas por parte del presidente del Icetex. No se vienen ningún cambio real en beneficio de nosotros, los dolientes, y por eso no podemos hacer parte de este comité de aplausos".

SEMANA: ¿Por qué dicen que hay un desinterés por parte del Ministerio? ¿No ha estado allí el viceministro de Educación?



D.T.: Sí ha asistido, aunque su presencia se haya reducido en los últimos meses. Más que la asistencia el tema es el interés, las propuestas, los aportes que se hacen en las sesiones. Le pongo un ejemplo: en el último documento de la comisión, se hizo un balance del número de propuestas que había hecho cada participante de la mesa para enriquecer la reforma. Nosotros como asociación de usuarios presentamos 79 propuestas; el Viceministerio de Educación Superior hizo una.

D.T.: Este fue uno de los temas por el que la Unees, la Acrees y el cabildo indígena, todos actores que habían participado desde el principio de la comisión, se retiraron de ella, porque lo que se propone fortalece ese modelo bancario que hemos criticado y buscabamos cambiar con esta reforma estructural. A todo esto se suma el hecho de que en el proyecto de ley quieren poner trabas a nuestra participación en la junta directiva del Icetex, derecho que ganamos en el Congreso en 2018. En el proyecto de ley, del cual solo conocemos apartes porque no nos lo han presentado, ponen como requisito a los representantes de los usuarios tener conocimiento en el área financiera, mientras que a ningún otro miembro le exigen eso. Es una forma de limitar nuestra participación, porque el objetivo de ese espacio es que cualquier usuario que se gane el derecho democrático de representarnos pueda estar allí y ser una voz para nosotros, los dolientes. Con toda seguridad, próximamente presentarán ante todos este proyecto diciendo que fue concertado en la comisión, pero no fue así.

SEMANA: ¿Cómo recibieron el plan de alivios del Icetex para la pandemia?

D.T.: De no ser por la Corte Constitucional, que les dejó claro que no podían generar intereses en el periodo de gracia que ellos otorgaban, íbamos a vivir una situación peor. Por esto, es importante que nos dejen participar en la junta directiva, derecho que, como le digo, ganamos pero, como no han reglamentado el artículo 45 de la Ley 1911, no hemos podido acceder a nuestros dos cupos. De tener participación, le aseguro que no hubiéramos estado de acuerdo con un plan de alivios que genera intereses adicionales en medio de una situación como la pandemia.