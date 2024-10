¿Cada cuánto hay que lavar el carro en época de lluvias? El estado de la pintura puede verse afectado

En cuanto a los días de lluvia, los conductores creen que no es necesario lavar el carro; sin embargo, eso puede ser un error, ya que se suele acumular polvo y tierra que irán rayando la pintura y afectando el estado del vehículo.

¿Cómo cuidar el carro en temporada de lluvias?

Lavado regular

Tratamientos de cera

Elegir bien el lugar de estacionamiento

Siempre que sea posible, estacionar el automóvil en un garaje o bajo un toldo puede ayudar a proteger la pintura de la exposición directa a la lluvia. Esto no solo reduce la acumulación de agua y suciedad, sino que también protege el vehículo de otros factores como el sol intenso y la caída de ramas. Si no hay acceso a un espacio cubierto, se puede considerar el uso de una funda para automóviles diseñada específicamente para resistir las inclemencias del tiempo. Tenga en cuenta que esta última practica también tiene sus indicaciones para no estropear el carro.