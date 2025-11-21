Suscribirse

Desvíos y rutas alternas para este fin de semana en Bogotá por carrera ‘Corre Mi Tierra’

La Secretaría de Movilidad autorizo diferentes rutas alternas para garantizar la movilidad de los capitalinos.

Editor en Semana

21 de noviembre de 2025, 4:12 p. m.
Plan retornó y plan salida de Bogotá
Este domingo, 23 de noviembre, se desarrollará en Bogotá la carrera atlética Corre Mi Tierra | Foto: COLPRENSA

Este domingo, 23 de noviembre, se desarrollará en Bogotá la carrera atlética Corre Mi Tierra, razón por la que la Secretaría de Movilidad autorizó una serie de cierres viales para el desarrollo de dicha actividad deportiva.

El evento se está llevando a cabo en la mañana del domingo, 17 de agosto.
El evento se está llevando a cabo en la mañana del domingo. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Con el fin de mitigar el impacto vial por los cierres, la apertura de las vías afectadas por la carrera se deberán realizar de forma gradual según el avance de los participantes.

El organizador deberá garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes de los sectores afectados y el tránsito de los vehículos de emergencia.

Desvíos autorizados en el sector del Parque Simón Bolívar

  • Los usuarios que transitan por la Av. Carrera 60 en sentido Norte - Sur deberán tomar la Av. Calle 63 al Occidente y Av. Carrera 70 (Av. Rojas) al Sur.
  • Los usuarios que transitan por la Av. Calle 53 en sentido Oriente - Occidente deberán tomar la carrera 27 al Norte, calle 53 B al Oriente, Av. Carrera 24 al Sur, Av. Calle 45 al Occidente, Av. NQS al Sur y Av. Calle 26 al Occidente. 
  • Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 68 y toman la Av. Calle 53 al Oriente deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Norte y tomar Av. Calle 63 al Oriente.
  • Los usuarios que transitan por la Av. Carrera 50 en sentido Sur – Norte, deberán tomar la Av. Calle 26 al Oriente y Av. NQS al Norte.
  • Los usuarios que transitan por la Av. Calle 26 en sentido Oriente – Occidente y toman la Av. Carrera 50 al Norte o la Av. Carrera 60 al Norte, deberán continuar por la Av. Calle 26 al Occidente y tomar Av. Carrera 68 o Av. Boyacá. 

Desvíos autorizados en el sector de la Av. NQS entre Av. Calle 63 y Calle 92

Cierres viales en la Avenida Caracas por obras de la primera línea del Metro de Bogotá
Habrá una serie de desvíos y cierres que aplicarán desde la noche del sábado. | Foto: Secretaría de Movilidad
  • Los usuarios que transitan por la Av. Calle 80 en sentido oriente – occidente y toman la Av. NQS al sur deberán continuar por la Av. Calle 80 al occidente y tomar la Av. Carrera 68 o la Av. Boyacá al sur.
  • Los usuarios que transitan por la Av. Calle 72 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 68 o la Av. Boyacá al sur.
  • Los usuarios que transitan por la Av. Calle 68 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 60 al sur.
  • Los usuarios que transitan por la Av. Calle 63 en sentido occidente. oriente y toman la Av. Carrera 60 o la Av. Carrera 50 al sur, deberán continuar la Av. Calle 63 al oriente y tomar Av. NQS al sur.
  • Los usuarios que transitan por la Av. Carrera 24 en sentido norte – sur y toman la Av. Calle 53 al occidente, deberán tomar la Transversal 25 al sur – Diagonal 53C al oriente – Carrera 24 al sur y Av. Calle 45 al occidente.

Vías alternas

  • Av. NQS (sentido Sur - Norte)
  • Av. Circunvalar (sentidos Norte - Sur y Sur - Norte)
  • Av. Carrera 68 (sentido Norte - Sur)
  • Av. Boyacá (sentidos Norte - Sur y Sur - Norte)
  • Av. Rojas (sentidos Norte - Sur y Sur - Norte)
  • Av. Calle 80 (sentidos Oriente - Occidente y Occidente - Oriente)
  • Av. Calle 72 (sentidos Oriente - Occidente y Occidente - Oriente)
  • Av. Calle 68 (sentidos Oriente - Occidente y Occidente - Oriente)
  • Av. Calle 63 (sentidos Oriente - Occidente y Occidente - Oriente)
  • Av. Calle 100 (sentidos Oriente - Occidente y Occidente - Oriente)

Recomendaciones

  • A los usuarios que transitan en sentido Norte - Sur por la Av. NQS entre la calle 92 y la Av. Calle 63, se recomienda programar sus recorridos con anticipación, teniendo en cuenta que no habrá conexión con la Av. Calle 80, Av. Calle 72 o Av. Calle 68. 
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Se recomienda llegar a la competencia e transporte público. | Foto: Alcaldía de Bogotá
  • Se recomienda a los asistentes llegar al sitio de realización de la carrera, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso del vehículo particular.
  • Se recomienda programar los desplazamientos con anticipación en los sectores donde se realizaron los cierres viales para el desarrollo de la carrera.
  • Se recomienda seguir las indicaciones por parte de la autoridad de Tránsito, el personal de la organización y de la SDM en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad.
  • Se recomienda atender la señalización que la organización del evento dispuso para informar los cierres y desvíos viales.
  • Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.
TRAMO VIALTIPO DE CIERREHORA CIERREHORA HABILITACIÓN
Calzada Occidental de la Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53Cierre Total06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre12:10 p.m. del domingo 23 de noviembre
Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre la Av. Calle 26 y la Av. Calle 53Cierre Total06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre12:10 p.m. del domingo 23 de noviembre
Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66ACierre Total06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre12:20 p.m. del domingo 23 de noviembre
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 27Cierre Total08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre12:20 p.m. del domingo 23 de noviembre
Calle 44 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 52Cierre Total06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre12:10 p.m. del domingo 23 de noviembre
Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B BisCierre Total08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre11:30 a.m. del domingo 23 de noviembre
Transversal 28 calzada occidental) entre Calle 53B Bis y Diagonal 61CCierre Total08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre11:20 a.m. del domingo 23 de noviembre
Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS)Cierre Total08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre11:20 a.m. del domingo 23 de noviembre
Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68Cierre Total08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre11:10 a.m. del domingo 23 de noviembre
Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Av. Calle 68 y Calle 86ADos Carriles occidentales08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre11:00 a.m. del domingo 23 de noviembre

