Dueños de vehículos en la mira del Gobierno por jugada que haría pagar más impuestos: “Les gusta tener carro y ojalá una limusina”

Ministro de Hacienda: “para qué tienen activos improductivos”

Bonilla explicó que las personas naturales utilizan esta modalidad para cargarle a las empresas todo lo relacionado con el mantenimiento de los carros que son para el goce de las familias y que no tendrían nada que ver con la actividad comercial del negocio que termia soportando el pago de los impuestos.

“Alguna vez hemos hecho el esfuerzo de separar los activos productivos de los impuestos improductivos. (...) ¿Para qué tienen activos improductivos, cuál es el objeto? Pero la preocupación en Colombia no es que tengan activos improductivos. Todas las personas naturales tiene algún activo improductivo, pero les gusta tener carro, y ojalá sea una limusina, eso sí, les gusta tener carro, eso es un activo improductivo para la persona natural, les gusta tener finca de recreo. ¿Y por qué el carro y la finca de recreo la ponen a nombre del negocio y no a nombre de la persona natural como corresponde?”, dijo Bonilla.

“Cuando vamos a mirar el tema de los activos, la pregunta es por qué esos están en el negocio, porque en el negocio significa que al incorporarlos allí están bajando la base gravable, están incluyendo costos que no tienen nada que ver con el negocio. Entonces deducen el mantenimiento del carro, están las facturas de gasolina, todas las deducen; deducen hasta la lavada del carro; le ponen conductor y el conductor va en el negocio y no en la familia, es un gasto de la familia y no del negocio”, aclaró el ministro de Hacienda.