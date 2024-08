El pequeño detalle que muchos motociclistas ignoran y que puede dar para costosa multa

Los motociclistas en Colombia deben cumplir diferentes reglas para que, a la hora de salir a las calles, su integridad no se vea comprometida y, si se ven involucrados en un choque o accidente, disminuya la posibilidad de sufrir lesiones o, incluso, la muerte.

Así mismo, el Código Nacional de Tránsito establece una serie de multas a quienes no cumplan estas normas , algo que puede terminar siendo bastante costoso y convertirse en un dolor de cabeza, pues según la infracción, la motocicleta puede ser inmovilizada generando más trámites y diligencias para poder retirarla de los patios.

En este sentido, hay ciertos elementos cuyo uso no es negociable y evadirlo acarrea multas y sanciones; así mismo, hay horarios en los que estos accesorios son de uso obligatorio tanto para el piloto de la motocicleta como para el pasajero.

El casco es indispensable para conducir motocicleta; no usarlo da para inmovilizar el vehículo. | Foto: Getty Images

Uso de casco y chaleco reflectivo

Se trata de dos elementos esenciales para salvaguardar la vida de los pilotos y sus acompañantes, y no usarlos acarrea a una de las multas más caras consignadas en el Código nacional de Tránsito.

En el primer caso, no portar un casco es de total gravedad, pues un conductor de motocicleta, sin importar el horario, no puede salir a la calle sin portar este elemento; de hecho, hay varias campañas en las que se ha promovido su uso y el cambio por ejemplares que cumplan la normatividad internacional, pues hay algunos que no protegen ni cuidan la integridad del piloto ni de su acompañante en caso de sufrir una caída.