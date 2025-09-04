Suscribirse

Vehículos

Pico y placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 5 de septiembre

Habrá operativos de control en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

4 de septiembre de 2025, 6:02 p. m.
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Cali mantendrá este viernes, 5 de septiembre de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este jueves no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 1 y 2, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

Contexto: Ojo motociclistas y conductores: estos son los puntos donde se instalarán las nuevas cámaras de fotodetección; en total son 60
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó los horarios para el pico y placa este viernes 5 de septiembre. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos que están exentos de esta restricción son:

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público colectivo e individual
  • Motocicletas
  • Vehículos oficiales
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En firme ley que prohibió corridas de toros en Colombia. Corte Constitucional restringe cabalgatas, coleo y peleas de gallos

2. Inmigración de Estados Unidos anuncia fuerza de élite para detectar fraude en visas

3. Consejo de Estado rechazó demandas que pedían anular la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

4. Falcao García rompe el silencio: lanzó mensaje tras no ser convocado a la Selección Colombia

5. ELN dice que son los responsables de derribar el helicóptero de la Policía: gobernador de Antioquia se pronunció

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa caliPico y placa hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.