¿Qué significan las nuevas señales de tránsito verdes que han adoptado en el Reino Unido?

Todo esto hace parte de una nueva estrategia en la que no indican el límite de velocidad, sino en el que recomiendan qué tan rápido deberían circular los carros por esa zona, razón por la que en distintos lugares ya no se ven límites de 100 kilómetros por hora, sino recomendaciones de 80 o 90 kilómetros por hora.

Algo que hay que anotar es que estas señales no tiene implicaciones legales, por lo que si alguien decide superar el límite recomendado, no habrá problemas con la ley, de hecho, las autoridades indicaron que aún no están autorizadas por el Ministerio de Transporte de ese país, a diferencia de las que sí fijan un límite, las cuales están incluidas en el Reglamento de Señales de Tráfico e instrucciones Generales de 2002.