Toman medidas por alta evasión de Soat y de revisión técnico-mecánica: MinTransporte lanzó advertencia

Según las cifras entregadas por el Ministerio de Transporte, el 57 % de los vehículos en Colombia no cuenta con la revisión técnico-mecánica; mientras que el 48 % le está haciendo ‘conejo’ al Soat, situación que puede llegar a ser grave en caso de que se registre un accidente de tránsito que involucre a alguno de los conductores irresponsables que no cuentan con el documento.

Lo curioso de esta situación es que, hasta septiembre de 2024, las autoridades de tránsito habían emitido 38.917 comparendos a conductores cuyo carro no tenía revisión técnico-mecánica; además, 23.356 personas fueron multadas por no tener el Soat al día, por lo que se esperaría que se estuviera generando conciencia en torno a la responsabilidad de contar con estos documentos; sin embargo, parece que parte de la ciudadanía no está comprometida con este tema.