De acuerdo con el presidente Duque, los venezolanos que están en el país solo serán vacunados si tienen la nacionalidad colombiana o si están al día con la ley migratoria, según dijo en Blu Radio.

"Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no" serán inmunizados, afirmó el mandatario.

Por su parte, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, dijo que “los migrantes regulares ya están incluidos (800.000)”.

Y con el “resto de migrantes debemos buscar alternativas, para evitar incentivos perversos, además hay migrantes pendulares y en tránsito no identificables. Este el espacio natural de la cooperación internacional”.

De otra parte, el primer mandatario informó que la vacunación masiva en el país contra la covid-19 comenzará en febrero, al tiempo que se trabaja con las farmacéuticas para que las vacunas de pruebas lleguen lo más pronto posible.

“Yo creo que el trabajo que se ha hecho es riguroso. Obviamente, es un trabajo que empezará de manera masiva en febrero. Esperamos tener también algunas vacunas de pruebas para empezar a hacer vacunación en Colombia, ojalá antes. Estamos trabajando en eso, pero yo creo que este será un proceso que va a ser muy importante para generar protección en toda la población”, dijo Duque.

Este viernes, Duque señaló que Colombia cerró acuerdos con Pfizer y AstraZeneca, además de asegurar 20 millones de dosis con Covax, para adquirir 40 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, que llegará al país en las "primeras semanas" del 2021.

"En las primeras semanas del 2021 estaremos adelantando el proceso masivo de vacunación. Este proceso no es improvisado y requiere un trabajo previo muy importante que se ha adelantado por parte del Ministerio de salud y los equipos técnicos para tener clara la caracterización y la población", explicó Duque.

En los últimos días el Ministerio de Hacienda ya había reservado los recursos para adquirir la vacuna de Oxford - Astrazeneca por $281.766 millones y semanas antes, se habían destinado $437.188 millones, a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), para traer al país la vacuna de Pfizer.

Según la información entregada por el presidente, los acuerdos cerrados con las farmacéuticas se distribuyen en 10 millones de dosis con Pfizer, 10 millones de vacunas con Astrazeneca - Oxford y 20 millones de dosis que llegarían al país a través de la estrategia Covax.

Son "40 millones de dosis para poner a disposición de nuestro país un plan de vacunación para gran parte de la población", puntualizó Duque.

Al tiempo, destacó que aún teniendo jornadas de vacunación a inicios de 2021, esto "no significa que la pandemia se haya ido. Este es un llamado a la responsabilidad y para que en esta Navidad evitemos las aglomeraciones".

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que las 40 millones de dosis que adquirirá Colombia serán para vacunar a 20 millones de personas, entre las que se priorizarán a los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades.

El jefe de la cartera de Salud detalló que la vacunación masiva se daría en febrero de 2021, con posibilidades de fases de prueba de vacunación en los últimos días de enero.

Por su parte, la directora científica en Colombia de Pfizer, Graciela Morales, aseguró que desde la farmacéutica se sigue "trabajando con el mismo nivel de urgencia para seguir ofreciendo una vacuna de calidad al mundo".