Aprenda a hacer un comedero para aves de paso

Posiblemente, haya estado en una situación en donde ve nidos de pájaros en lugares no aptos para su estadía, como en ramas de árboles muy delgadas, en medio de los cables de los postes de la luz o incluso en el pavimento. Y aunque quiera ayudar a ese nido a ponerlo a salvo, no sabe cómo o no conoce la manera de elaborar uno apto.

Varias especies de aves son diestras en el arte de crear nidos y refugios para sus polluelos o por simple protección contra la lluvia y especies invasoras, y aunque en las grandes ciudades no se tiene el suficiente detenimiento para observar estas especies, puede que sea el salvavidas de algunas de ellas ayudándoles a crear un comedero, e incluso un pequeño refugio.

Estos animales pueden llegar a recorrer grandes distancias por alimento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una manera muy sencilla de realizar un comedero es utilizando unas tijeras, una botella plástica, una cuerda delgada y una cuchara de madera. Luego de lavar muy bien la botella de agua y esperar a que se seque, se abre un hueco por uno de sus lados y se atraviesa el palo de la cuchara.

Después, se abre otro hueco del otro lado de la botella buscando que haya un ligero desnivel entre un hueco y otro. La idea del desnivel es dejar que la cuchara esté más inclinada de un lado que del otro, lo cual permite la comida salga sin problema. Finalmente, se realiza la abertura de otro hueco en el tapón para poder colgar el comedero.

Una buena alternativa para reciclar plástico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante saber que todas las aves no consumen lo mismo, por lo cual aquí van otros tips para estar pilas con la alimentación de las aves:

El alpiste es lo mejor que se le puede dejar a las aves de paso, es un alimento que generalmente consumen los tipos de aves que se encuentran en los jardines, en las grandes ciudades y las que sirven de mascotas, como los canarios. En caso de que se quiera cambiar un poco el tipo de alimento que se le da a las aves, se puede optar por migajas de pan, semillas, hojuelas de avena y frutos secos, sin abusar de estos alimentos.

Además de darles de comer a las aves, la persona que lo realiza también se siente realizada y satisfecha por realizar esta obra, siendo así. La elaboración de estos comederos ayudan tanto al beneficiario, que son las aves, como a quien la construye. La noble obra alimenta el alma y hace sentir útil a la persona.

Si corre con la suerte de vivir en zonas alejadas de la ciudad, podrá encontrarse con una buena cantidad de aves, en donde, con toda la variedad de especies que haya alrededor, pueden adornar su casa o jardín, creando un espacio seguro para estas especies animales.

El mejor momento para ver los grandes grupos de aves es al atardecer. - Foto: Getty Images

La creación de estos comederos para aves también lo pueden ayudar en la conexión que tal vez siempre quiso tener con la naturaleza, también a tener la oportunidad de ver aves más de cerca sin la necesidad de tenerlas en cautiverio, apreciar la interacción de distintas especies en un solo lugar y también a aprender de las nuevas especies que vea, creando así un ambiente de curiosidad y de aprendizaje personal, familiar e incluso profesional.

Por último, gracias a estos comedores, con las visitas de las aves que de seguro lo harán, no se sentirá solo ni en medio de la rutina, que muchas veces puede ser agotadora. Con el simple hecho de ver a estas aves podrá sentirse lleno de vida, e incluso tener una excusa para pararse de la cama o dejar de ver televisión para apreciar la majestuosidad de la naturaleza a pocos pasos.