Aprenda el poder del orden en su vida con Lina Fajardo en Semana Play

Lina Fajardo es abogada de la Universidad de Los Andes y creadora de The Rebel Guide (@therebelguidelf) y de The Pantry Genie (@thepantrygenie). La primera es una plataforma digital donde comparte información sobre viajes, turismo y experiencias; su objetivo es que todos se sientan como locales en cualquier lugar que visiten. La segunda es una empresa que ayuda a la gente a transformar los espacios de su hogar, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora, esta experta de la organización llega a Semana Play con La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a compartir recomendaciones de organización para todos los ámbitos de la vida. Previo al lanzamiento, SEMANA conversó con Lina Fajardo sobre este nuevo programa en video.

SEMANA: ¿Siempre ha sido ordenada? ¿Por qué se interesó por el orden de forma profesional?

Lina Fajardo: Toda mi vida fui una persona muy desordenada y yo creo que hubo dos momentos que me hicieron llegar al orden. El primero fue una vez que iba a correr una maratón y creo que del susto me enfermé y terminé en la clínica. Una amiga fue al sitio donde nos estábamos quedamos a empacar mi maleta y cuando llegó -yo en esa época tenía 30 años- me dijo: “yo no puedo creer que una mamá de dos niños sea tan desordenada, me haces el favor y te espabilas”. Eso a mí me impactó, que una amiga le diga a uno como “oiga, no pude distinguir entre su ropa sucia y su ropa limpia” es diferente a cuando los papás le daban cantaleta a uno.

El segundo fue cuando acompañé a una amiga en el proceso de esperar el resultado de una biopsia y en esos días me metí a su cocina, me metí a su despensa, fui a almacenes y le compre canastas y toda clase de cosas. Le organice todo y ella se emocionó mucho y la inspiró a comer y me dijo: “Lina, tú tienes talento para esto”.

S: ¿Qué es lo que más le gratifica al ordenar?

L. F.: La reacción del dueño del espacio. Poder crearle un sistema al dueño del espacio en el que sienta que domina sus pertenencias y que no es el espacio y las pertenencias las que lo aturden y lo atacan. La organización le trae a la gente tranquilidad y le regala más tiempo. ¿Sabías que la gente, en una expectativa de vida de 70 años, gasta más de 150 días de su vida buscando las llaves, el celular, las gafas, el cuaderno, el saco etcétera dentro de su casa?

S: ¿Por qué cree que las personas son desordenadas?

L. F.: Yo creo que uno aprende a echar la tierrita debajo del tapete y piensa que uno no lidiando con el desorden está mejor, porque le abruma tomar el primer paso. Yo creo que por eso uno es desordenado, porque una vez uno toma el primer paso ya no puede volver al anterior; si vuelve al anterior es porque el sistema que implementó no le funciona.

S: ¿Cuál cree que es el principal error a la hora de implementar la organización en la vida?

L. F.: Tratar de hacer todo en un mismo jalón. Hay que darse tiempo, hay que darse el espacio y hay que tenerse a uno mismo paciencia para poder lograr el orden en la casa y en la vida.

S: En su opinión, ¿la solución para el desorden es el minimalismo?

L. F.: Yo respeto mucho ese sistema, pero creo que no es para todos. Yo tengo mi propia teoría, muy latinoamericana, y es entender que las cosas tienen su ciclo de vida. Que las cosas tienen que estar en buen estado para conservarlas, que por más de que uno haya invertido en una cartera su primer sueldo entero, después de 30 años ya la cartera está ajada y hay que dejarla ir.

S: ¿Qué temas tendrá La Magia del Orden?

L. F.: Les voy a dar tips de cómo mantener su computador organizado, de cómo mantener su casa organizada, de cómo organizar su tiempo, de cómo doblar las sábanas para que cuando las extiendas en la cama no estés buscando la punta de la almohada por toda la casa. También recomendaciones de cómo organizar juguetes, cómo organizar fotos, cómo organizar correos, cómo organizarse para cuando alguien de la casa falte, cómo organizarse para poder cocinar más eficientemente durante la semana. Mejor dicho, vamos a tener de todo.

S: Una última invitación para que las personas se conecten a La Magia del Orden

L. F.: Los invito a que cada semana vean el episodio de La Magia del Orden, en Semana Play, con Lina Fajardo. Vamos a estar hablando de todos los temas que les puedan interesar para tener una vida más perfecta y en orden.

Conéctese a este y otros programas en Semana Play, un espacio de videos semanales en los cuales expertos hablan de temas de salud, alimentación, cocina, mindfulness, crecimiento y mucho más.