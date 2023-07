Batido casero de avena para tomar al desayuno y potenciar el aumento de masa muscular

Si su intención es subir de masa muscular, no habrá otra manera de hacerlo que consumiendo más calorías limpias de las que se acostumbra, además, de poner en prácticas los ejercicios de fuerza donde las pesas son un elemento fundamental. Junto a esto, otras de las recomendaciones que hay es dormir bien, ya que darle un buen descanso al organismo permite que este logre recomponerse para crecer.

También hay otras ayudas que están en este tipo de procesos y aunque no son mágicas, permiten al organismo lograr que se contribuya a conseguir el objetivo. Entre esos procesos está la ingesta de batidos proteicos, que tienen alimentos en su composición que han demostrado completamente ser beneficiosos a la hora de romper las fibras de los músculos para finalmente hacerlas crecer.

Según el portal El Español, el que se dará a continuación es uno de las preparaciones más completas de todas para ir en busca del crecimiento muscular. Tiene como ingrediente principal a la avena, pero junto a él hay otros elementos que aunque altos en azúcares no generaran contra indicaciones para otro tipo de patologías.

Ingredientes

Preparación:

Además de no tener ingredientes difíciles de conseguir, es una preparación que no es para nada complicada de lograr dado que todo se reduce en poner en la licuadora, batir hasta conseguir una textura líquida y en caso de no ser lo suficiente para ingerir, agregar algo más de agua para tomar de manera práctica.