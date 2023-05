Colombia, un referente del wellness y el fitness: colombiano arrasa en la industria

El bienestar físico, mental y social se convirtió en una necesidad básica para millones de personas alrededor del mundo. Gracias a esto, la economía global del wellness y el fitness, es decir, todos los productos y servicios enmarcados en esa necesidad, ya se encuentra valorada en más de US$4,4 billones y se espera que llegue a los US$7 billones en 2025, según un análisis realizado por el Global Wellness Institute.

Action Black, la compañía co-fundada por Wilder Zapata, logró desarrollar un modelo innovador en el mercado que integra la neurociencia. - Foto: Getty Images

Gran parte de entender los desafíos y las necesidades de los usuarios dentro de este mercado, impulsó al colombiano Wilder Zapata a trazarse la misión de transformar la industria del fitness a partir de modelos innovadores que ya empiezan a ser reconocidos en diferentes lugares del mundo. Siendo, su más reciente marca: Action Black, una de las compañías de gimnasios enmarcada en la categoría ‘premium’ más revolucionaria de todos los tiempos, puesto que gracias a que logró integrar las tecnologías y la neurociencia al hábito de entrenar de las personas, después de un año y medio de haberse fundado, hoy tiene una valorización de US$24 millones, con siete sedes en operación, siete más en etapa de construcción en Colombia y además expansión en Estados Unidos, República Dominicana, México y Colombia.

Asimismo, ya cuenta con más de 5.000 usuarios y tuvo un crecimiento en la facturación del 300%, tras pasar en el primer trimestre de 2022 de US$280.000 millones a US$1 millón, en el mismo periodo del 2023.

La tecnología y el deporte, lo que le permitió facturar cerca de US$1 millon en el primer trimestre del año, con un margen EBITDA del 45% y expandirse a cuatro países. - Foto: Getty Images

Sin embargo, para este empresario de 31 años o cómo el mismo se denomina “eterno emprendedor”, todo lo que está creando de la mano de su equipo es simplemente la consecución o el resultado de cada momento que vivió en su vida. Puesto que todo inició desde el lugar en el que nació: Aranjuez, la cuarta comuna de Medellín y una de las más densamente pobladas, reconocida por ser durante décadas un epílogo de la violencia en la ciudad.

Hijo de un mensajero y una trabajadora doméstica, dentro de una familia de cuatro hermanos, en donde el desayuno, la mayoría de las veces, era simplemente media arepa con aguapanela, lo que, para él, siempre significó más que un motivo para victimizarse fue más que suficiente para vivir agradecido con sus padres.

“De mis dos padres, aprendí mucho, no solo el tema del deporte como un espacio de recreación y la academia como una obligación, sino también, el tema de la bondad con las personas, el valor del trabajo duro y disciplinado. Y, no es menor, el hecho de que solían decirme que podía hacer todo a pesar de no tener nada material, y estoy seguro de que esto hizo en mí una marca, pues desde siempre, pensé que cualquier cosa era posible”, cuenta Wilder.

Estudió y trabajó desde muy niño, aprendiendo cada día el valor del trabajo y entendiendo que el dinero era simplemente el resultado de hacer las cosas bien. Entró a la universidad de Antioquia a la carrera de comunicación y por primera vez logró salir de Medellín gracias a una beca académica que se ganó para estudiar en España.

Sin embargo, su primer gran debut, lo dio en 2014, cuando logró participar en lo que hasta ese momento era uno de sus mayores sueños: “El Desafío, Marruecos”, el reconocido programa del Canal Caracol. Esa pasión y carisma, lo llevó a la final, en donde disputó y le ganó a la piloto Manuela Vásquez. “Con el dinero del premio hice tres cosas, darles la casa de los sueños a mis papás, llevarlos a conocer el mar y emprender”.

En esta historia, se suman personas, instantes y hechos fragmentos que son parte del ADN de las compañías que fundó. La primera de ellas, en 2015, junto a su socio Alejandro Herrera, quien también fue uno de los finalistas del Desafío en 2013, y a los que se fue sumando Daniela Arboleda y Diego Aguirre, con los que abrió la primera sede de Action fitness en Manrique, un barrio popular de la ciudad de Medellín con la única idea de llevar adelante una verdadera democratización del fitness.

“Democratizar el fitness no es llevar gimnasios baratos a estratos altos, es realmente generar accesibilidad a infraestructuras en lugares donde nunca ha llegado la gente”, señala Wilder.

Después de nueve meses de haberse fundado, Action Fitness ya habían logrado el retorno de la inversión. Para 2016, abrieron su cuarta sede y en el 2020, con 18 sedes en diferentes regiones de Colombia, se convirtieron en la tercera cadena de gimnasios más grande del país superado una valoración de US$28 millones.

Luego de ello, en 2021, la cadena colombiana Action Fitness sella una alianza con Smart Fit, y pasa ajustarse a la mayor cadena de gimnasios de Latinoamérica del sector Low Cost, bajo el modelo de franquicias.

“La clave durante todos estos años, fue crecer con las personas y para las personas, buscando siempre darles el mejor valor posible tanto a nuestros colaboradores y afiliados. Además, desarrollamos a lo largo de la trayectoria toda una serie de verticales para controlar, mejorar y optimizar toda la cadena de valor, y me refiero a todo: los equipos, las luces, los pisos, los baños, etc. Fue así como logramos ser altamente eficientes en los costos del montaje de gimnasios y tener una rápida expansión sin necesidad de private equity. Logramos todo, gracias al mismo flujo de caja de la compañía”, asegura Wilder.

El ejercicio marca la diferencia para una óptima salud. - Foto: Getty Images / Jordan Siemens

No estando conforme con haber roto los paradigmas de la industria low cost en Colombia, en el 2021, después de la crisis de la pandemia y contra cualquier pronóstico, este emprendedor decide lanzar Action Black para reinventar no la industria en Colombia sino en el mundo.

Algunas de las cosas que destacan a esta cadena por encima de cualquier otra en el mercado, es que logra ofrecer más de 365 rutinas de entrenamiento distintas al año en todos sus modelos; entrenamientos de 60 minutos en 12 modalidades diferentes que se ajustan a 8 salones, los cuales, están separados y se construyeron bajo una idea de estimulación sensorial, por lo que se integran luces, videos y música, con una promesa de valor única de resultados rápidos, diferentes, efectivos y fáciles.

“Si bien lo que hemos construido junto a mis socios y equipo es algo impresionante, es tan solo el comienzo de esta historia. Ahora buscamos dar el siguiente paso, y para ello, queremos llegar a construir más de 96 sedes para el 2025 en diferentes mercados e impactar a más de 10 millones de personas de todo el mundo en el 2033, llevándolos a tener una vida más saludable de forma física y mental. Por esto, buscamos, desde ahora, cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, siendo este un escalón para impactar a más personas en todo el mundo”, concluye el directivo.

Es así, como esté emprendedor que salió de un barrio humilde de la ciudad de Medellín, ha logrado romper todos los paradigmas e impedimentos que solía tener, superar sus miedos, y hacer de cada situación una lección para construir la próxima revolución de la industria fitness.