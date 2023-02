¿Cómo inicia la pérdida del cabello por anemia?

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos y existen muchos tipos, como, por ejemplo, la anemia ferropénica que ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad hierro, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De hecho, con ese tipo de anemia se pueden presentar síntomas como debilidad, cansancio, dolor de cabeza, mareos, problemas de concentración, color pálido de la piel, dificultad respiratoria, dolor o inflamación en la lengua, úlceras bucales, movimiento incontrolable de las piernas (mientras se duerme) y hasta pérdida de cabello. No obstante, la entidad sin ánimo de lucro señaló que al principio, la anemia puede ser tan leve que no se nota, pero los síntomas empeoran a medida que empeora la anemia.

La anemia por deficiencia de hierro es el tipo más común de esta enfermedad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dicho lo anterior, la Corporación Capilar señaló que si se nota que no crece el cabello al ritmo habitual o con la longitud con la que solía hacerlo, es importante consultar a un experto de la salud, pues este es un síntoma de la enfermedad.

“Si falta el hierro el cuerpo no puede producir la hemoglobina necesaria para transportar el oxígeno hasta el cuero cabelludo y folículos pilosos. Dada esta situación, las raíces de los folículos pilosos no obtienen el oxígeno que necesitan para desarrollar una hebra capilar. En consecuencia, el pelo muere y cae, alterándose de este modo el ciclo del pelo”, señaló la Clínica Capilar Holsttein.

La clínica explicó que “la caída del pelo por falta de hierro suele manifestarse como una alopecia difusa, en forma de efluvio telógeno agudo y el paciente observa cómo disminuye la densidad capilar aproximadamente dos meses después de la falta de hierro”.

Las personas suelen perder de 50 a 100 hebras de cabello al día. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por tal razón, es importante evitar la afección y para hacerlo Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, recomendó consumir alimentos ricos en hierro como:

Carne roja, carne de cerdo y aves de corral.

Mariscos.

Vegetales de hojas verdes oscuras, como la espinaca.

Frutas desecadas, como uvas pasas y chabacanos (albaricoques, damascos).

Cereales, panes y fideos fortificados con hierro.

Arvejas (guisantes, chícharos).

Adicionalmente, se puede mejorar la absorción de hierro en el cuerpo tomando jugo de cítricos o comiendo otros alimentos ricos en vitamina C como:

Brócoli.

Pomelo.

Kiwi.

Hortalizas de hoja verde.

Melones.

Naranjas.

Pimientos.

Fresas.

Mandarinas.

Tomates

Una alimentación saludable es clave para prevenir enfermedades. - Foto: Getty Images

¿Cómo se detecta la anemia por deficiencia de hierro?

Según la entidad sin ánimo de lucro el médico puede hacer pruebas para detectar la enfermedad y algunas de ellas son:

Tamaño y color de los glóbulos rojos. En la anemia por deficiencia de hierro, los glóbulos rojos son más pequeños y de color más pálido de lo normal.

Hematocrito. Este es el porcentaje del volumen sanguíneo compuesto por glóbulos rojos. Los niveles normales varían generalmente entre 35,5 % y 44,9 % en las mujeres adultas y entre 38,3 % y 48,6 % en los hombres adultos. Estos valores pueden cambiar según la edad.

Hemoglobina. Los niveles de hemoglobina inferiores a los normales indican anemia. El rango normal de hemoglobina varía generalmente de 13,2 a 16,6 gramos (g) de hemoglobina por decilitro (dL) de sangre en los hombres y de 11,6 a 15 g/dL en las mujeres.

Ferritina. Esta proteína ayuda a almacenar hierro en el cuerpo, y un nivel bajo de ferritina, por lo general, indica un nivel bajo de reservas de hierro.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.