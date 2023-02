¿Cómo mejorar la absorción de colágeno?

El colágeno es una proteína que brinda elasticidad a la piel, cuando el cuerpo se percata de su disminución, aparecen las líneas de expresión y las arrugas.

Asimismo, la función del colágeno es fundamental para el bienestar de los cartílagos, los tendones, y los huesos, por esto, cuando hay un déficit de ella, aparecen enfermedades como la artritis, según el portal Tua Saúde.

Normalmente, una alimentación rica en antioxidantes puede mejorar la calidad de la piel y también ayuda prevenir distintas enfermedades degenerativas. A su vez, el consumo de algunos alimentos permiten aumentar la producción del colágeno.

No obstante, aunque es una proteína muy importante para nuestro organismo, es cierto que el cuerpo no siempre lo absorbe como es debido. Para que el cuerpo lo absorba bien se necesita de otras vitaminas como la C, la D, entre otras. De igual forma, el portal Aquilea, señaló que para que el colágeno sea absorbido de la mejor manera se puede consumir hidrolizado.

Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, el colágeno hidrolizado lo asume mejor el organismo, debido a su proceso de hidrolisis.

Colágeno - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo se toma el colágeno hidrolizado?

Según el portal Salud 180, la mejor opción de tomar este tipo de colágeno es con agua, preferiblemente en ayunas, ya que de esa forma se tiene una mejor absorción por parte del cuerpo, trayendo los siguientes beneficios:

Previene la pérdida ósea

A medida que el colágeno se deteriora en el cuerpo, debido al paso de los años, la masa ósea también se ve afectada, la cual puede llevar a enfermedades como la osteoporosis.

Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que tomar suplementos de colágeno pueden tener efectos en el cuerpo que ayudan a controlar la descomposición que conducen a la osteoporosis.

Aumenta la masa muscular

Según el mencionado portal, entre el 1 % y el 10 % del tejido muscular se compone de colágeno. En ese sentido, esta proteína es necesaria para que los músculos se mantengan fuertes y funcionen correctamente.

Asimismo, estudios afirman que los suplementos en polvo aumenta la masa muscular, especialmente en personas con sarcopenia, es decir, una disminución considerable de la fuerza muscular.

Alivia el dolor de las articulaciones

Un estudio con 73 atletas que consumieron 10 gramos de suplemento, durante 24 semanas, experimentaron una disminución considerable frente al dolor articular, en comparación con otro grupo que no consumió.

Cabe mencionar que el colágeno ayuda a mantener la integridad de los cartílagos, motivo por el cual cuando este disminuye puede llevar a causar trastornos articulares, como la osteoartritis.

Expertos recomiendan consumir el colágeno hidrolizado después de los 30 años de edad. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Los métodos para recuperar colágeno

Los siguientes prácticas pueden ayudar a que el cuerpo obtenga el colágeno que ya no produce, sin embargo, es importante mencionar que esto no quiere decir que elimine los signos de la edad, sino que permite la vitalidad del cuerpo y la luminosidad de la piel.

1. Consumir alimentos ricos en colágeno

En primer lugar, es importante la ingesta de aquellos productos que son ricos en vitamina C, porque dentro de sus funciones se encuentra la absorción colágeno.

Bebidas saludables que estimulan la producción de colágeno en el cuerpo - Foto: Getty Images/iStockphoto

El pollo: tal y como lo señala en una publicación Tua Saúde, el colágeno en el pollo depende de la edad del animal, tal y como lo señala en una publicación, el colágeno en el pollo depende de la edad del animal, puntualizando que la cantidad de esta proteína es proporcional a su edad, es decir, entre más viejo, más colágeno. Los huesos y los cartílagos son ricos en él.

2. Mascarillas que le dan brillo a la piel

De igual manera que los otros dos métodos, este también debe ser consultado con un dermatólogo porque la piel es un órgano sensible, que puede reaccionar negativamente tras el contacto con algunos alimentos.