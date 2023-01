¿Cómo prevenir la osteoporosis?

Los huesos son una parte importante para el movimiento del cuerpo humano. Son los encargados de brindar sostén a toda la estructura del cuerpo. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), “protegen de lesiones al cerebro, al corazón y a otros órganos. Además, los huesos almacenan minerales tales como el calcio y el fósforo, los cuales nos ayudan a mantener fuertes”.

Es importante consultar al médico regularmente para verificar el estado de salud de los huesos. Puede que el profesional recomiende una prueba de densidad ósea o recetar medicamentos para prevenir la pérdida de calcio.

La osteoporosis es la enfermedad de los huesos más conocida. Esta afección debilita los huesos, volviéndolos quebradizos, lo que provoca que al tener una mínima caída o pequeños movimientos como agacharse o tose, causen una fractura.

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, “es conveniente que hables con el médico sobre la osteoporosis si tuviste una menopausia temprana o si tomaste corticoesteroides durante varios meses seguidos, o si cualquiera de tus padres sufrió una fractura de cadera”.

Es importante consultar con un médico. - Foto: Getty Images

Cualquier persona puede sufrir de osteoporosis. Sin embargo, existen algunos factores que aumentar el riesgo de padecerla. En el caso de las mujeres, aquellas que ya iniciaron la etapa de la menopausia, es muy frecuente sufrir de esta enfermedad. Asimismo, el envejecimiento también es uno de los factores.

Prevenir una enfermedad como la osteoporosis, según diferentes expertos, sí es posible. Por ello, el portal TRT Español recomienda las siguientes alternativas para evitar esta afección:

1. Consumo de calcio. “El calcio tomado durante la niñez y la adolescencia es importante para un sistema esquelético sano y fuerte. Hay aproximadamente 300 mg de calcio en 1 vaso de leche, 210 mg en 1 rebanada de queso cheddar y aproximadamente 200 mg en 1 porción de salmón”, señala el portal.

2. Hacer ejercicio. “Incrementa tu actividad física en la vida diaria. Use las escaleras en lugar del ascensor y camine en lugar de los frecuentes viajes en automóvil. No descuides hacer ejercicios como caminar, trotar, tenis, bailar, que aportan carga a los huesos, pero no vayas en exceso”.

Hacer ejercicio es crucial para el cuidado de la salud. - Foto: Getty Images

3. Vitamina D. “La vitamina D es muy útil para fortalecer los huesos. La vitamina D aumenta la absorción de calcio en el sistema digestivo y aumenta la formación de huesos. Si te expones a la luz solar y recibes un promedio de 15 minutos de luz solar al día, es suficiente para las necesidades diarias de vitamina D”.

4. Disminuir el consumo de cafeína. “La cafeína, como fumar y el alcohol, reduce la formación de hueso, lo que aumenta la probabilidad de osteoporosis”, concluye el portal.

Dos nutrientes que fortalecen los huesos y no tienen calcio

Vitamina K. Este nutriente ayuda a producir osteocalcina, la segunda proteína más abundante del hueso. Esta vitamina está presente en verduras de hoja verde como espinacas, acelgas y brócoli o en frutas secas como las ciruelas, entre otros, precisa el portal Saber Vivir. “Algunos estudios sugieren que este nutriente ayuda a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes”, precisa Medline Plus.

De acuerdo a estudios de científicos, la vitamina D está relacionada con la calidad del tejido ovárico y del endometrio y favorece la correcta implantación del embrión en el útero materno. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Vitamina D. El cuerpo requiere de vitamina D para absorber el calcio. Sin suficiente vitamina D, las personas no pueden producir cantidades suficientes de la hormona calcitriol, que es conocida como la vitamina D activa y que es la encargada de que el cuerpo absorba el calcio de los alimentos.

Cuando esta hormona no se activa, el cuerpo se ve obligado a movilizar las reservas de calcio depositado en el esqueleto, lo que debilita el hueso existente e impide la formación y el fortalecimiento de hueso nuevo y fuerte.