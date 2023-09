¿Cómo usar el bicarbonato para aliviar y prevenir enfermedades de la garganta?

“El bicarbonato de sodio viene envasado en forma de tabletas y de polvo para tomar por vía oral. El bicarbonato de sodio se toma entre 1 y 4 veces al día, dependiendo de la condición. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor”, dice, Medline Plus, el medio especializado que pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.