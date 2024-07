Atrapados sin salida: ¿Cómo sobrevivir al encierro por el coronavirus?

"Me levanto una hora más tarde y empiezo a trabajar en el comedor. A mediodía almuerzo y en la tarde me paso a la cama”. Así describe su nueva rutina Laura Díaz, una joven de 26 años que lleva cinco días en aislamiento voluntario por el coronavirus en Bogotá. “No ha sido grave, pero muchas veces mis papás no entienden que estoy trabajando”, comenta.

A unos 30 kilómetros está Carlos Rodríguez, ingeniero electrónico, quien ve la situación desde una perspectiva más negativa. “Llevo dos días y ya estoy desesperado. He logrado las metas de mi trabajo, aunque pierdo mucho más tiempo en redes sociales”, cuenta. No obstante, quizá Jenny Paola Urrea vive la situación más compleja: además de manejar su tiempo, tiene que gestionar el de su hijo Sebastián, de 8 años. “Él está recibiendo clases virtuales, es algo muy nuevo. Hay que poner límites para no volvernos locos”, dice.