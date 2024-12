Recuerdo un paciente de 44 años, obeso, al cual le hicimos todas las terapias posibles. Había hablado con él a las tres de la tarde y diez horas después tocó intubarlo. Falleció en 48 horas. Me dio muy duro porque en una habitación a su lado había un viejo de 90 años, hipertenso y que estaba muy mal. Ya le estábamos haciendo los últimos tratamientos con corticoides, pero no creíamos que se fuera a salvar. Y se salvó. Fue un gran contraste. Muere el de 42 y el de 92 queda vivo. Esto duele, y más cuando has hablado con ese paciente y parecía que todo iba bien, pero se muere a los dos días. En cambio el otro, que parecía muy mal y sin opciones, salió de la UCI. Eso habla de que los jóvenes también mueren y que con la covid todo es muy incierto.