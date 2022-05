¿Cuál es la clave para lograr la felicidad?

La felicidad es una emoción y existen hormonas que liberan sustancias que ayudan a incrementar este sentimiento.

Asimismo, hay claves para alcanzarla y la Fundación Telefónica reveló las más importantes:

1. Creer en la felicidad, según Tal Ben-Shahar, experto en psicología, “depende en un 50 % de la genética, en un 40 % de las elecciones personales y en un 10 % del entorno”.

2. Cultivar las relaciones personales, ya que compartir con otras personas mejora el ánimo.

3. Desconectarse de la tecnología, porque es buena, pero no en exceso.

4. Darse el permiso de ser humano y entender que en medio de la felicidad también hay tristeza y rabia.

5. Descansar y recuperarse de malos momentos.

6. Ser agradecido con las cosas pequeñas y grandes.

7. Invertir en la felicidad y en lo que la genera.

No obstante, hay que señalar que hay errores que no permiten ser feliz según la psicología, como, por ejemplo, compararse con los demás, de acuerdo la revista GQ.

La otra equivocación es no reconocer o asumir la culpa de los errores y siempre culpar a los demás, pues esto afecta las relaciones.

Sobre la misma línea, el portal Mejor con Salud reveló que existen varios alimentos que tienen la capacidad de elevar el ánimo, como el chocolate, pues este ayuda a segregar sustancias que hacen que las personas se sientan mejor. Además, no solo es ideal para subir el ánimo, también para mejorar la circulación de la sangre y la salud cardiovascular. No obstante, no se debe consumir en exceso, porque pierde las propiedades y podría generar efectos secundarios en la salud, como la elevación de la glucosa en la sangre.

Asimismo, según el portal, la canela también es buena para subir el ánimo gracias a sus propiedades. Otra recomendación es la miel, ya que tiene un aminoácido que sintetiza la serotonina, el neurotransmisor relacionado con el control de las emociones.

Adicional, cuando las personas hacen ejercicio en la mañana, inician el día con un mejor estado de ánimo. Estudios demuestran que realizar ejercicio facilita la oxigenación del cerebro (actividad al aire libre) y la creación de determinadas hormonas que, unido al gran poder de desconexión de la rutina, ayudan a combatir el estrés (fatiga sistema nervioso) y a mejorar el estado emocional.

Las hormonas implicadas son endorfinas, que inducen la sensación de felicidad; la dopamina, que genera la sensación de placer; y la serotonina, que facilita el sueño, de acuerdo con Mapfre.

Otra forma de liberar endorfinas de forma natural es a través de abrazos, besos, caricias y risas. Además, la doctora Berta Garrido, endocrinóloga de la Clínica Ciudad del Mar de Chile, explicó que “las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tienen funciones esenciales para la salud. Incluso, contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad”.

Finalmente, el contacto con la naturaleza, la música suave, cantar, bailar, patinar o tocar algún instrumento, también aumenta la felicidad.