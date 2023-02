¿Cuáles alimentos descalcifican los dientes?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la descalcificación es la eliminación o disminución de “la sustancia calcárea contenida en los huesos u otros tejidos orgánicos”, que en el caso de los dientes es provocada por el consumo de algunos alimentos que son perjudiciales para el esmalte dental.

Por esto es determinante consumir alimentos que colaboren en la salud oral como, por ejemplo, el colágeno, ya que, de acuerdo con el portal Consejo Mexicano de la Carne, puede ayudar a prevenir la inflamación de las encías, evitando la aparición de caries, y fortaleciendo los dientes.

Cabe recordar que según la Clínica Mayo, las caries son aberturas que se forman en la superficie de los dientes que pueden aparecer porque hay bacterias en la boca, no hay higiene frecuente y hay un consumo excesivo de bebidas con azúcar.

Los síntomas que producen las caries luego de un tiempo son: dolor intenso en las muelas; y dolor al masticar.

Además, es importante destacar que el colágeno es una proteína natural que se va reduciendo con el paso de los años, tal es su importancia, que ayuda a la elasticidad de la piel y a su firmeza, primordial no solo para las articulaciones sino para los dientes.

Los dientes pierden su color natural por diversos factores. - Foto: Getty Images / AndreyPopov

En la actualidad, existen suplementos de colágeno que aportan los beneficios que tiene este nutriente; sin embargo, alimentos como el pescado y la gelatina son ricos en él, contribuyendo en la salud del organismo.

Por esto, muchos son los alimentos que tienen colágeno o ayudan a su estimulación como la vitamina C, y por ende, procuran el cuidado de los dientes combatiendo su descalcificación, cosa que no ocurre con los siguientes alimentos, que según Cuidate Plus no contribuyen en la salud oral:

Alimentos ricos en azúcar

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, explica que, cuando se come y no se cepillan los dientes, se crea una placa “pegajosa”, como consecuencia de la acumulación de bacterias. “Si la placa no se remueve con regularidad, se endurecerá y se convertirá en sarro”, precisa.

Entre tanto, asegura que, los alimentos azucarados o pegajosos podrían ser dañinos para los dientes, provocando la aparición de sarro, como por ejemplo: los dulces, los postres, bebidas con azúcar, entre otros, incluso alimentos con carbohidratos.

Foto referencia sobre masticar hielo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hielo

Según el sitio web que cita a la American Dental Association, masticar hielo puede quitar el esmalte de los dientes (descalificar) sin importar que sea agua en su estado sólido, aunque cualquier sustancia fría puede dañar su estructura.

Alimentos cítricos

Asegura que los alimentos como el limón no son saludables para los dientes porque los deterioran y contribuyen en la formación de caries; al igual que el vinagre y otras bebidas ácidas que los descalifican e inciden en las llagas que puede tener la boca.

Foto referencia sobre limón. - Foto: Getty Images / Catherine Falls Commercial

“Algunas bacterias son beneficiosas, pero otras dañinas, incluyendo las que causan las caries. Estas bacterias se mezclan con la comida para formar una capa pegajosa llamada placa bacteriana.”, explica Medline Plus.

Café

El consumo de café es una de las bebidas predilectas alrededor del mundo, su ingesta repetitiva no solo altera el sistema nervioso provocando insomnio e incluso taquicardia -en algunos casos- sino también mancha los dientes.

A la lista se pueden sumar alimentos como las papas fritas, los frutos secos, como las almendras, el alcohol, los refrescos y bebidas carbonatadas, que no solo le hacen daño a los dientes sino al cuerpo elevando los niveles de colesterol y de glucosa en la sangre incidiendo en el desarrollo de hipercolesterolemia y diabetes, respectivamente.