Dientes flojos, esta es la enfermedad grave que pueden advertir

La salud bucal puede advertir sobre afecciones de salud en el organismo. Por eso, es importante prestar atención a los cambios en los dientes y encías. Además, consultar mínimo cada seis meses a un odontólogo para realizar una limpieza profunda.

Por ejemplo, las encías inflamadas pueden ser un síntoma de una persona con diabetes. “Si tiene diabetes, asegúrese de tomarse el tiempo de revisar su boca con regularidad para detectar cualquier problema. A veces, las personas notan que las encías están hinchadas y sangran cuando se cepillan y usan la seda dental. Otras personas notan sequedad, dolor, parches blancos o un mal sabor en la boca”, apuntan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

La acumulación de placa puede causar sangrado en las encías. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese mismo sentido, los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican que uno de los síntomas del cáncer de boca son los dientes flojos. Sin embargo, cabe resaltar que se debe consultar a un doctor para recibir un diagnóstico profesional adecuado.

Asimismo, apunta otros de los síntomas que también pueden advertir sobre este tipo de cáncer:

Una llaga en los labios o la boca que no cicatriza.

Un parche blanco o rojizo en la parte interna de la boca.

Un crecimiento o protuberancia dentro de la boca.

Dolor bucal.

Dolor de oído.

Dificultad o dolor al tragar.

El dolor de oído también puede advertir sobre un posible cáncer de boca. - Foto: Getty Images

¿Cómo prevenir este tipo de cáncer?

Los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señalan algunas recomendaciones y acciones saludables para tener en cuenta. Cabe aclarar que este tipo de hábitos no garantizan que no se tenga el cáncer, pero disminuyen el riesgo de padecerlo.

Evitar fumar cigarrillo y otros tabacos.

Consultar al odontólogo regularmente.

Tener buenos hábitos de higiene oral.

Tratar las afecciones dentales diagnosticadas por el odontólogo.

Moderar el consumo de alcohol.

Los expertos recomiendan evitar fumar para contribuir a la prevención del cáncer de boca. - Foto: Getty Images

Posibles síntomas de un cáncer

Algunos tipos de cáncer solo presentan síntomas cuando están avanzados. Por eso es importante realizar chequeos médicos periódicamente para obtener un diagnóstico oportuno, en caso de que se tenga alguno.

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos explica algunos de los síntomas que el cáncer puede causar. Cabe resaltar que se debe consultar a un doctor para que sea él quien realice un diagnóstico profesional.

Cambios en los senos

Sentir un bulto o algo sólido en el seno o bajo el brazo.

Cambios o descargas en los pezones.

Piel roja, escamosa, sumida o con hoyos y que da comezón.

Cambios en la vejiga

Dificultad para orinar.

Dolor al orinar.

Sangre en la orina.

Hemorragia o moretones sin una razón aparente

Cambios en el intestino

Sangre en el excremento.

Cambios en los hábitos del intestino.

Tos o ronquera que no desaparece

Problemas al comer

Dolor después de comer (acidez o indigestión que no desaparecen).

Problemas al deglutir.

Dolor de estómago.

Náuseas y vómitos.

Cambios de apetito.

Cansancio grave y que dura tiempo

Fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón

Cambios en la boca

Un parche blanco o rojo en la lengua o en la boca.

Hemorragia, dolor o entumecimiento en los labios o en la boca.

Problemas neurológicos

Dolores de cabeza.

Convulsiones.

Cambios en la vista.

Cambios en la audición.

Parálisis facial.

Cambios de la piel

Un bulto de color carne que sangra o que se vuelve escamoso.

Un nuevo lunar o un cambio en un lunar ya existente.

Una irritación que no sana.

Ictericia (volverse amarillos la piel o el blanco de los ojos).

Hinchazón o bultos en cualquier parte como el cuello, las axilas, el estómago y las ingles

Subir o bajar de peso sin una razón conocida