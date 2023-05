Desayunos nutritivos que ayudan a prevenir la diabetes y regular los niveles de glucosa

Cuando una persona mantiene malos hábitos alimenticios en los que abusa del consumo de alimentos o productos cargados de azúcar, la consecuencia es clara, los niveles de glucosa en la sangre van a incrementar de forma descontrolada y esto va a terminar ocasionando una enfermedad como la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Incluyen que “con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”.

Cabe mencionar que existen tres tipos de esta enfermedad; la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. En el tipo el organismo se ataca así mismo por error, por lo que el páncreas se ve en dificultades para producir insulina.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

En la diabetes tipo 2, el organismo no puede usar la insulina producida de una forma adecuada, por lo que los niveles de glucosa en la sangre suben sin control. Y por último, la diabetes gestacional se suele dar en mujeres en estado de embarazo que nunca han padecido esta afección.

Asimismo, es válido resaltar que en primera a instancia a una persona se le declara prediabetes, una situación que es reversible. Si no se toman las medidas necesarias para reducir los niveles altos de glucosa en la sangre, un profesional de la salud termina indicando que una persona ´padece diabetes.

Una de las grandes alternativas para reducir el riesgo de sufrir diabetes es practicando ejercicio de forma frecuente, como mínimo tres veces a la semana. La alimentación también es de vital importancia para prevenir esta enfermedad.

Por eso, la plataforma digital AARP recomienda algunos desayunos, en especial con los que se puede disminuir de forma considerable el riesgo de sufrir esta grave afección. Un punto relevante es que cada opción es baja en azúcar:

La alimentación es uno de los hábitos esenciales para combatir la diabetes. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

1. Torre de huevo. “Coloca un huevo revuelto, una rodaja de tomate, una de aguacate y una rebanada de tocino encima de una tostada de pan integral”, afirma.

2. Avena sin endulzar. Se debe cocinar media taza de avena en media taza de caldo de verduras. Se mezcla con una taza de verduras sin almidón, pueden ser espinacas, tomates o espárragos, y se le debe agregar tres cucharadas de yogur griego natural con unas gotas de limón y de aceite de oliva.

3. Copa de yogur. “En un vaso alto o un frasco de conservas, coloca en capas 1/4 de taza de yogur griego, 1/4 de taza de bayas (fresas, moras azules, frambuesas) y 8 almendras (o el equivalente en almendras en rodajas). Repite dos veces para crear tres capas”.

4. Burrito. Se debe preparar un huevo revuelto con poca sal y col rizada, se envuelve en una tortilla integral de harina de trigo. Se le puede agregar un poco de aguacate picado.