Despertarse entre la 1 y las 3 de la madrugada podría indicar este serio problema de salud

El National Heart, Lung and Blood Institute menciona que “el sueño es un período de descanso que se alterna con la vigilia”. Lo que quiere decir que el cuerpo puede regular el momento que una persona se dispone a dormir y cuando está despierta a través de “relojes” internos.

“Estos relojes tienen ciclos de aproximadamente 24 horas”, menciona en una de sus publicaciones. Por esto, señala que una vez se duerme, el cuerpo pasa por ciclos del sueño importantes para descansar de manera óptima.

Esta actividad es fundamental porque le da bienestar al organismo, ya que durante este tiempo “los órganos y los procesos internos trabajan arduamente”, señala.

Citando al doctor Merrill Mitler del National Institutes Health (NIH), dice que “el dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor”.

De ahí que no dormir las 7 u 8 horas recomendadas —o el tiempo necesario según la edad— puede ser perjudicial para la salud, y para el rendimiento no solo físico, sino también mental.

Ciclos del sueño

De acuerdo con el portal Tua Saúde, el sueño REM es una etapa que tiene como particularidad el movimiento ocular rápido, movimientos musculares involuntarios, y latidos del corazón apresurados, entre otras actividades. El portal señala que es importante esta fase porque es allí que se procesan los recuerdos, los conocimientos y hasta las experiencias.

Los dispositivos electrónicos, previo a dormir, pueden detonar insomnio. - Foto: Getty Images / yanyong

Durante el sueño una persona transita por varias fases, desde la más leve hasta la más profunda, llegando al sueño REM. El portal señala la importancia de conservar o cambiar hábitos a la hora de dormir para poder llegar a esta fase plenamente. Cabe destacar, que no todas las personas la alcanzan; por ejemplo, el no consumo de cafeína, de alcohol, él no uso del celular minutos antes de ir a dormir y un ambiente totalmente oscuro para que la melatonina cumpla su función, pueden ser favorables para el descanso del cuerpo.

También el sitio web citado dice que esta fase es importante porque le permite al cerebro procesar las experiencias y conocimientos adquiridos en el día. Su función es fundamental porque al dejar acceder al cuerpo a un descanso pleno previene la aparición de trastornos como la ansiedad.

El cerebro se renueva durante el sueño. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre tanto, hay quienes no pueden dormir las 7 a 8 horas seguidas y suelen despertar entre la 1 y 3 de la madrugada que podría, ¿por qué?

¿Por qué se despierta entre la 1 y 3 de la mañana?

De acuerdo con la explicación de Mejor con Salud, esto sucede porque durante las fases de sueño no MOR —el cuerpo se recupera del cansancio—, y MOR —renueva el intelecto—, el cuerpo ha cumplido con ciertos ciclos en su proceso de recuperación y descanso, por lo que es más difícil volver a conciliarlo.

Dormir bien es clave para cuidar la salud cerebral. - Foto: Getty Images

Además, responde que levantarse a las 3 de la mañana puede deberse a niveles de ansiedad a los cuales el cerebro reacciona. Pero para definir con exactitud que ocurre es importante consultar con un médico.

Además, se debe considerar que a medida que una persona crece y llega a cierta edad, su sueño no es tan profundo como en su juventud, como lo define MedlinePlus es “entrecortado”.

“Una persona de 70 años sana puede despertarse muchas veces durante la noche sin que esto se deba a una enfermedad”, agrega en un informe.

Finalmente, no se debe desconocer que dentro de los trastornos del sueño, en un adulto mayor se puede ver relacionada también la depresión, el consumo de alcohol, el Alzheimer, la insuficiencia cardíaca.