Ejercicios para hacer en casa y bajar de peso sin necesidad de ir al gimnasio

Para muchos bajar de peso es una obsesión, pero los gimnasios no les gustan a todos.

Bajar de peso es una de las obsesiones de muchas personas desde siempre. Sin embargo, esta tendencia cada vez es más grande en jóvenes y adultos, que intentan llevar una vida saludable en la que mezclan ejercicio, deporte y una buena alimentación, en busca de tener el peso que consideran los hará sentirse mucho mejor.

Por este motivo, es muy común que empezando el año las personas se inscriban en los gimnasios, con la meta de arrancar una temporada en su vida en la que el ejercicio les ayude a bajar de peso rápidamente. Sin embargo, estos lugares no los disfrutan muchas personas, por lo que a las pocas semanas terminan abandonando el gimnasio y comienzan a sentirse frustrados por no poder bajar esos kilos de más.

Adelgazar sigue siendo uno de los deseos para 2023. - Foto: Universal Images Group via Getty

Para no llegar a este punto, es importante encontrar ejercicios alternativos, que no necesiten de un gimnasio, que muchas veces quita tiempo y dinero, sin dejar resultados para las personas que no tienen el mismo compromiso con estos espacios deportivos. Por esto, son ideales los ejercicios aeróbicos, que se pueden hacer en la casa y en cualquier momento del día.

Se puede iniciar con tres variaciones de puente de glúteos, que son ideales para mejorar la forma del cuerpo, especialmente en las mujeres. Se puede pasar por ocho ejercicios de bandas de resistencias, que ayudarán a eliminar rápidamente la flacidez en piernas y brazos. Se recomienda también seis ejercicios para piernas duras y marcadas, evitando las clásicas sentadillas y seis ejercicios que eliminen los brazos débiles, sin las clásicas pesas.

Todo esto se puede acompañar de algunas salidas a correr o caminar frecuentemente, además de cuidar la alimentación, para evitar los excesos y las comidas que no aportan a las jornadas de ejercicio. Siendo ordenado y constante con comidas y ejercicios, se podrá bajar de peso en el mediano plazo, sin necesidad de pagar una mensualidad en el gimnasio.

Hacer ejercicio en casa es cada vez más común. - Foto: Getty Images

Realizar ejercicio a esta hora del día podría ayudar a quemar más grasa, según estudio

Ciertamente, el ejercicio es una actividad que fortalece los músculos y los huesos, teniendo una incidencia positiva en el cuerpo. Según la American Heart Association (AHA) las personas adultas deberían realizar como mínimo 150 minutos de actividad física, más exactamente aeróbica, siendo esta moderada; pero si se lleva a cabo de manera intensa, sugiere que sea de por lo menos 75 minutos a la semana.

La organización puntualiza que la actividad física está relacionada con la mejora de la función cognitiva, como la memoria, y el sueño, precisando que el riesgo de sobrepeso disminuye, y con él los trastornos como la depresión.

Los resultados de un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y del Instituto Karolinska en Suecia, aseguran que en unas pruebas realizadas con ratones se observó un aumento en el metabolismo cuando su rutina física fue llevada a cabo en la mañana, a diferencia de los roedores que lo hicieron en horas más tarde, informa Infosalud.

De acuerdo con la investigación, la variable del ejercicio depende de los ritmos circadianos de las células que afecta algunos procesos, por lo que los expertos estudiaron la hora del día que se podría quemar más grasa, analizando el tejido adiposo de los roedores en dos momentos.

Por esto, Infosalus describe que los investigadores determinaron que “genes estaban activos en el tejido adiposo tras el ejercicio” cuando este se realizaba temprano, incrementando “la descomposición del tejido adiposo, la termogénesis”, asegura.

Ejercicio en casa. - Foto: Getty Images

La profesora Juleen R. Zierath, del Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto Karolinska señaló que los resultados de la investigación resultan útiles para combatir el sobrepeso.

El medio de salud hace una precisión sobre los ratones y los humanos, que tienen una similitud en sus procesos como los del metabolismo, pero tiene una característica no común: son nocturnos.

Finalmente, la creencia popular argumenta que el metabolismo se ha asociado con el consumo de infusiones y la quema de calorías, a lo que MedlinePlus responde que estas bebidas sí generan un pequeño estímulo para el cuerpo, pero la ingesta apropiada de alimentos nutricionales con poco valor calórico es fundamental para adelgazar, por lo que rechaza que tanto el café como el té tengan una gran incidencia en la pérdida de peso y, por ende, en el metabolismo.