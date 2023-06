El alimento natural cuyo consumo en exceso aumenta las posibilidades de sufrir de los riñones, diabetes o cáncer de hígado

Para nadie es un secreto que los riñones son un par de órganos muy importantes para el cuerpo humano. Estos están ubicados en el abdomen, justo debajo de la caja torácica. Su principal función es la de, a través de la orina, eliminar las sustancias dañinas de la sangre y el exceso de agua.

Cuando se mantiene un estilo de vida poco saludable, estos son algunos de los órganos que se ven muy afectados. Las principales enfermedades que se pueden generar en los mismos son el cáncer de riñón, la insuficiencia renal, los cálculos renales, la nefropatía diabética, la pielonefritis, entre otros más.

Por su parte, la diabetes “es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, agrega la entidad.

En cuanto al cáncer de hígado, este es un tipo de cáncer que se forma en este órgano. En esta enfermedad, las células malignas se empiezan a multiplicar sin control en los tejidos del hígado. El cáncer de células hepáticas y el cáncer de vías biliares son los tipos más comunes de esta afección.

Los principales síntomas del cáncer de hígado son tener una masa en el lado derecho debajo de las costillas, presentar molestias en la parte superior derecha del abdomen, inflamación en esta misma zona, náuseas y vómitos, haces blancas, fiebre, entre otras más.

Para prevenir los problemas en los riñones, una enfermedad como la diabetes y el cáncer de hígado, es de vital importancia mantener una sana alimentación. En este sentido, es oportuno hacer hincapié en que hay un alimento en especial que, cuando se consume en exceso, provoca trastornos renales y las otras afecciones en cuestión. Se trata de las uvas pasas.

“Las uvas pasas contienen un alto nivel calórico que otorga mucha energía, pero si se excede la dosis recomendada puede derivar” en el padecimiento de algunas enfermedades en particular, reseña la plataforma digital Amazónica.

“Las pasas de uva contienen fructosa en gran cantidad, lo que implica que también concentran altos niveles de triglicéridos. Exceder la dosis puede aumentar el riesgo de padecer dolencias en los riñones, diabetes o cáncer de hígado”, afirma el sitio.

De igual manera, es necesario destacar que la ingesta en exceso de las uvas pasas puede provocar malestares estomacales como, por ejemplo, la diarrea. Además, también aumentan el riesgo de sufrir gases intestinales.

Para que las uvas pasas no generen problemas de salud, lo necesario es consumirlas en cantidades moderadas. Además, algunas personas con patologías de base las deben limitar de su dieta alimenticia. Cabe mencionar que las uvas pasas resultan de la deshidratación de esta fruta en sí. Estas se pueden obtener al someterlas a temperaturas muy altas.