El batido que ayuda a depurar y limpiar la sangre

El cuerpo humano es un mecanismo complejo que funciona a través de un equilibrio asombroso que ha mantenido a científicos, médicos, académicos y aficionados muy ocupados, tratando de escudriñar cada detalle de su engranaje y encontrando cómo se puede fortalecer aprovechando sus propios órganos y compuestos, pero además con la ayuda de los elementos que da la madre naturaleza.

Los ritmos acelerados de la vida actual y los malos hábitos que se apoderaron de las rutinas de los seres humanos han afectado en gran medida a ese gran equilibrio que el cuerpo debe mantener, haciendo que sus órganos y fluidos, como la sangre, se “contaminen” debido a la mala alimentación, el sedentarismo y actividades que exceden los límites permitidos por la biología humana.

Cuerpo humano. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Sin embargo, gracias a todos los avances científicos que se han dado en las últimas décadas, se ha podido descubrir que hay alimentos y bebidas que ayudan a desintoxicar al cuerpo, favoreciendo la eliminación de toxinas y proveyendo beneficios que se ven reflejados en sistemas menos inflamados, más fibra para los músculos y más fluidez en el torrente sanguíneo.

Pero estos alimentos no son de un actuar individual, pues si no hay una coherencia con una rutina de ejercicio, una dieta sin excesos de carbohidratos, grasas y azúcares y un estado mental y espiritual pleno, no servirán de nada, pues es esencial que cuando se tenga el objetivo de recuperar el cuerpo deseado y darle su mejor versión, se haga un trabajo holístico y completo.

Ahora, si ya se cuenta con un buen estilo de vida, aquí está este batido que funciona para diversos tipos de situaciones, como aportar agua al cuerpo, elevar los antioxidantes en el organismo y aportar fibra, tal como lo publica el portal Mejor con salud. A continuación la bebida perfecta para limpiar y depurar la sangre.

Jugo verde - batido verde - Foto: Getty Images

Batido verde

Ingredientes

1 pepino (30 g).

2 manzanas verdes (60 g).

3 tallos de acelga (50 g).

Un puñado de perejil (5 g).

Un puñado de espinacas (30 g).

1/4 de taza de zumo de limón (25 ml).

Agua (cantidad necesaria)

Para preparar este batido primero se tienen que lavar muy bien todos los ingredientes, preferiblemente con unas gotas de hipoclorito para matar cualquier germen o bacteria que pueda llegar a tener. Luego se cortan el pepino y las manzanas en rodajas finas que luego puedan procesarse de una manera fácil en la licuadora.

En cuanto a las acelgas, es esencial que se le corten sus tallos en trozos pequeños para que no vayan a obstruir las cuchillas de la licuadora, electrodoméstico donde se van a introducir junto a los ingredientes anteriormente mencionados y debidamente porcionados. A esta mezcla se le agrega agua en su medida y se procede a licuar.

Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Una vez ya no se vean trozos grandes de frutas o verduras, se agregan el perejil, las espinacas y el zumo de limón, para volver a licuar hasta que la bebida tenga una textura homogénea y pueda ser consumida sin ninguna dificultad. Ahora, es importante que no se le agregue o añada ningún tipo de endulzante, pues en sí las manzanas ya aportan suficiente fructosa para alivianar lo agrio y áspero de los demás ingredientes.

Otra de las razones es que el hecho de optar por estos batidos para beneficiar órganos o elementos del cuerpo humano tan esenciales como la sangre, va en contravía a ingerir azúcares adicionales que en su mayoría son refinadas y generan afectaciones cardiovasculares. Otro de los aspectos es que en la medida en que se vaya alejando el azúcar de la dieta, el cuerpo va perdiendo la necesidad de ingerirla con cualquier comida.