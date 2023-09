El consumo de estos alimentos reduce el riesgo de alzhéimer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el alzhéimer es un tipo de enfermedad que puede causar dependencia y discapacidad que, en el mundo, afecta a por lo menos 55 millones de personas. “Contrariamente a la creencia popular, la demencia no es una parte normal del envejecimiento y no afecta exclusivamente a las personas mayores”, añade en su informe oficial.

No obstante, se debe tener en cuenta que olvidar ciertas cosas no es sinónimo de alzhéimer, por lo cual es importante prestar atención a otros signos sin descartar su desarrollo, puesto que generalmente puede iniciar después de los 60 años de edad.

Según explica el National Institute on Aging de los National Institutes Health (NIH), los factores de riesgo para que se presente esta enfermedad no solo es la edad, sino también la genética e incluso el estilo de vida, aunque la Clínica Mayo a través de su servicio en línea manifieste que no se puede prevenir.