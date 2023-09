El potente alimento que disminuye significativamente el colesterol y mejorar la salud cardiovascular

Sin embargo, se debe tener muy en cuenta la forma en la que se consumen los pistachos para que sí ayuden a bajar el colesterol alto en la sangre. Estos alimentos de origen vegetal se deben comer en su propio estado, es decir, crudos y no con sal, como se suelen ingerirlos muchas personas que no aprovechan sus beneficios. Como cualquier alimento, su consumo debe ser con moderación, en cantidades proporcionadas y sin llegar a un exceso, ya que, esto no le sumaría efectos positivos al organismo. Se pueden acompañar con productos naturales saludables.