Ojo: estos son los cinco alimentos que más generan cansancio corporal

1. Comida frita. “La comida frita no es comida saludable, pero a muchas personas les gusta, pero no deben consumirse si no quieres sentirte más cansado, ya que, el aceite que se usa para freír generalmente no es una grasa saludable. Aunque el aceite de oliva es recomendado para la salud, la verdad es que en la calle la comida frita no está elaborada con este aceite e incluso puede ser malo para la salud”, indica.