El remedio casero para eliminar los espasmos musculares naturalmente

Remedios caseros para eliminar los espasmos musculares

Frente a esto, un estudio denominado ‘Rosmarinic Acid, a Rosemary Extract Polyphenol, Increases Skeletal Muscle Cell Glucose Uptake and Activates AMPK’ publicado en National Library of Medicine señala que el romero contiene efectos antioxidantes, anticancerígenos y antimicrobianos y se identificó que puede aumentar la captación de glucosa muscular , lo cual es muy útil luego de tener una gran demanda de energía.

Además del romero, los especialistas también destacan el uso del vinagre de romero, el cual tiene propiedades saludables para la salud en general. Otro estudio realizado por el Malaysian Agricultural Research and Development Institute, denominado ‘Anti-obesity and anti-inflammatory effects of synthetic acetic acid vinegar and Nipa vinegar on high-fat-diet-induced obese mice’ destaca los efectos antioxidantes de este ingrediente para combatir distintas dolencias como los espasmos musculares.