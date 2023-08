El sencillo alimento cotidiano que regula los niveles de azúcar en sangre

Ahora bien, cuando estos procesos de la insulina y la glucosa no se llevan a cabo de manera correcta, existen altas probabilidades que se den enfermedades como la hipoglicemia o la diabetes. Esta última es una de las más comunes y que a su vez se convierte en una de las enfermedades más silenciosas.

Asimismo, la entidad publico en su portal oficial que “la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en sangre son demasiado altos. Cuando se tiene diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, no puede utilizarla tan bien como debería, o ambas cosas. El exceso de glucosa permanece en la sangre y no llega a las células. Con el tiempo, un exceso de glucosa en la sangre puede causar graves problemas de salud (complicaciones de la diabetes). Por lo tanto, si tiene diabetes, es importante que mantenga sus niveles de glucosa en sangre dentro de los límites deseados.