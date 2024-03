El síntoma de cáncer que se manifiesta en las manos o en la muñeca

El cáncer es un padecimiento que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluso en las manos y las muñecas, según señala la American Society for Surgery of the Hand de Estados Unidos.

Esa fuente médica advierte que la aparición de cualquier tipo de protuberancia o bulto en las manos puede ser un indicio de un tumor. No obstante, señala que esto no quiere decir necesariamente que sea una acumulación de células cancerígenas.

“De hecho, la mayoría de los tumores de la mano y la muñeca son benignos (no cancerosos). Los tumores pueden aparecer en la piel, como los lunares o las verrugas, o debajo de la piel en el tejido blando, o incluso en el hueso. Puesto que hay tantos tipos de tejido en la mano (p. ej., piel, grasa, ligamentos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, hueso, etc.), pueden presentarse muchos tipos de tumores”, apunta la organización médica.

Así mismo, cita tres tipos de tumores que podrían presentarse en las muñecas o en las manos. Para empezar, menciona los quistes ganglionares, que son el tipo de tumor más común en ambas partes del cuerpo. En ocasiones podrían presentarse tanto en la base de los dedos, como cerca de sus articulaciones.

“El quiste, por lo general, se llena de líquido y se siente muy duro. Un quiste ganglionar se puede tratar de diferentes maneras, entre ellas la observación (no hacer nada), la aspiración (punción con una aguja) o extirpación quirúrgica”, señala la sociedad médica.

De otro lado, advierte que también podría aparecer un “tumor de células gigantes de la funda del tendón”, que se caracteriza por ser una masa sólida. Además, indica que es una lesión benigna y su crecimiento es lento.

Las protuberancias en las manos pueden ser tumores benignos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Podría tratarse de un quiste de inclusión epidérmica, que también es benigno y empieza a formarse debajo de la piel, después de haber sufrido una cortadura u otra lesión. En ocasiones se llena de una sustancia llamada queratina, cuya consistencia es blanda.

“Hay otros tipos de tumor de la mano menos comunes, como los lipomas (tumores grasos), los neuromas (tumores de los nervios), los tumores de la funda del nervio, los fibromas y los tumores glómicos, entre otros. Casi todos son benignos”, agrega la sociedad médica.

En ocasiones las masas que aparecen en las manos pueden estar relacionadas a otras lesiones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En ocasiones, algunas personas podrían desarrollar bultos o masas en las manos o las muñecas a raíz de resultar lesionados con cuerpos extraños, como esquirlas.

La American Society for Surgery of the Hand subraya que en algunos casos las personas podrían sufrir de una condición médica conocida como contractura de Dupuytren, que entre sus síntomas genera protuberancias en las manos, las cuales pueden confundirse con tumores.

De otro lado, indica que a la hora de diagnosticar, si se trata de un tumor y si este es maligno, los profesionales de la salud harán algunos exámenes y revisarán los antecedentes médicos de los pacientes. Entre otras cosas, se pueden realizar radiografías con el fin de constatar la salud de los huesos, las articulaciones y los tejidos blandos.

“Podrían hacerse otros estudios, como ecografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o gammagrafías óseas, para ayudar a definir el diagnóstico. Si el cirujano desea confirmar el diagnóstico antes de recomendar un tratamiento, podría realizarse una biopsia por punción o incisión (es decir, extraer una pequeña muestra del tumor)”, añade la organización médica.

Una vez el diagnóstico está listo, agrega que un cirujano podría optar por hacer una intervención quirúrgica con el fin de retirar el tumor. Después del procedimiento, la masa será sometida a más análisis para determinar su naturaleza y si se trata de una formación cancerígena.

La aparición de protuberancias en las manos requiere de atención médica. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque la sociedad médica explica que las personas en ocasiones optan por no someterse a ningún tratamiento cuando constatan que no se trata de un tumor maligno, es importante que estén al tanto de algunos síntomas que podrían indicar que sí se está desarrollando cáncer.