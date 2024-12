"¿Por qué Dios se lo llevó?". "¿Por qué estuvieron tres meses, un año y no toda la vida?". Esas son preguntas que él ha escuchado casi a diario desde que comenzó a trabajar para la funeraria. Ha aprendido que la fuerza y la empatía son las mejores cualidades para acercarse a quienes lloran la pérdida y lanzan culpas a vivos y muertos por lo que ha sucedido. Como cada quien tiene sus creencias, no juzgar la actitud de los dolientes es una de sus principales consignas. No todos ven la religión y la música como refugio para sanar, pero Jorge ha sido testigo que la mayoría de veces quienes reniegan del servicio son quienes más lo necesitan.

“Decir que no me afecta es imposible. Hay que ser muy empático con ellos, saber el dolor que están sufriendo porque si no, no puedes ayudarlos”.

Canciones como ‘Los Caminos de la vida‘, ‘Mi viejo‘ y ‘Mi querido cascarrabias‘ también entran a veces en el repertorio musical, pero la situación cambia cuando el orden natural de la vida se altera y quien fallece es un niño de días o meses de nacido. En esos momentos, Jorge afronta un dilema interno que al mismo tiempo le ha servido para asumir la siguiente lección: “Aprendí a entender que la muerte puede llegar en cualquier momento y que siempre dejamos una enseñanza. Vinimos por alguna razón a la vida y esta puede durar varios años o unos meses”, afirma.