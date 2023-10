Envejecimiento prematuro: las causas más comunes que borran la vitalidad de la piel

Durante la juventud es común gozar de vitalidad envidiable, lo cual se demuestra en el cuidado de la piel. Sin embargo, las personas no están exentas al paso del tiempo, lo cual lleva a la pérdida de esa vitalidad y, en consecuencia, el envejecimiento prematuro.

Esta condición hace referencia a un envejecimiento que no es acorde a la edad cronológica de la persona y es común encontrar personas con esta condición por causa de factores internos y externos. ¿Por qué ocurre esto? La dermatóloga Lina María Llanos habló con SEMANA y dio a conocer los motivos que pueden desencadenar esa situación.

El envejecimiento prematuro no solo se nota en la cara, sino que puede aparecer en otras zonas del cuerpo como cuello y manos. Al ser lugares expuestos a los rayos ultravioleta constantemente, el deterioro de la piel es mayormente notable ahí.

“Indudablemente, la exposición crónica a la radiación ultravioleta predispone la pie. No solamente en la aparición de manchas y pérdida de elasticidad; sino que aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer de piel, carcinoma basocelular, escamocelular o, peor aún, melanoma”, sostuvo Llanos sobre las consecuencias más graves que genera el envejecimiento.

No obstante, su producción no es eterna y desde cierta edad empieza a reducirse naturalmente. Llanos afirmó que varios estudios han demostrado que a partir de los 30 años se desacelera la formación de colágeno; por lo que desde ese momento hay que mantener un estilo de vida saludable que incluya la alimentación balanceada y realización de actividad física con frecuencia. Sumado a ello, es importante no seguir los hábitos negativos anteriormente mencionados.