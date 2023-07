Esta fruta ayuda a mejorar el estado de los huesos y retrasa el envejecimiento celular

Una de las frutas que se destaca por su capacidad para mejorar el estado de los huesos y retrasar el envejecimiento celular es la granada. Esta fruta exótica y vibrante no solo es deliciosa, sino que también está cargada de nutrientes y compuestos beneficiosos para la salud.

La granada es conocida por su alto contenido de antioxidantes, especialmente los polifenoles. Estos antioxidantes combaten los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden dañar las células y acelerar el proceso de envejecimiento. Al neutralizar los radicales libres, los antioxidantes ayudan a prevenir el estrés oxidativo y el daño celular, lo que se traduce en un retraso en el envejecimiento celular.

granada - Foto: Getty Images

Además de sus propiedades antioxidantes, la granada contiene varios nutrientes esenciales para la salud ósea. En particular, es rica en vitamina C, que juega un papel crucial en la formación de colágeno, una proteína estructural importante para la salud y fortaleza de los huesos. La vitamina C también contribuye a la absorción de calcio, otro mineral clave para la salud ósea.

Otro nutriente presente en esta exótica fruta es que beneficia a los huesos es el potasio. El potasio es necesario para mantener un equilibrio adecuado entre los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo, lo que es fundamental para la mineralización y la fortaleza ósea.

Además de estos nutrientes esenciales, la granada contiene compuestos únicos llamados punicalaginas, que se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos en la salud ósea. Estos compuestos pueden estimular la formación de nuevas células óseas y mejorar la densidad mineral ósea, lo que ayuda a prevenir la osteoporosis y promueve huesos más fuertes y saludables.

La granada es una fruta que se caracteriza por los polifenoles que pueden prevenir el daño neuronal. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Para aprovechar los beneficios de la granada, contribuir a mejorar el estado de los huesos y retrasar el envejecimiento celular, se puede consumir de diferentes formas. Una opción es comer la fruta fresca, ya sea sola o en ensaladas de frutas. También, se puede disfrutar del jugo de granada, que conserva muchos de los nutrientes y antioxidantes presentes en la fruta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el jugo de granada tiende a ser alto en azúcar, por lo que se recomienda consumirlo con moderación y preferir la fruta fresca siempre que sea posible, como los especialistas recomiendan con todas las frutas.

Cabe anotar que aparte de consumir granadas, es importante adoptar un estilo de vida saludable para promover la salud ósea y el envejecimiento saludable en general. Esto incluye una alimentación equilibrada y variada, que incluya otros alimentos ricos en nutrientes para los huesos, como lácteos, pescado, vegetales de hojas verdes y frutos secos. Asimismo, es fundamental mantener una actividad física regular, especialmente ejercicios de carga de peso que estimulen la formación de hueso y fortalezcan los músculos.

¿Cuál es el valor nutricional de la granada?

La granada es una fruta con bajo contenido energético: por cada 100 g de producto, aporta 34 kcal.

En resumen, la granada es una fruta con propiedades impresionantes para mejorar el estado de los huesos y retrasar el envejecimiento celular. Su alto contenido de antioxidantes, vitamina C, potasio y compuestos únicos la convierten en una opción excelente para promover la salud ósea y prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Al incluir la granada en una dieta equilibrada y adoptar un estilo de vida saludable en general, se puede disfrutar de los beneficios de esta fruta exquisita y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de Semana.